A situação no Twitter está um verdadeiro caos, desde que Elon Musk assumiu a sua nova posição dentro desta rede social. As confusões e as situações anormais acumulam-se e agora surge mais uma situação. Depois dos despedimentos, agora chamam de volta parte dos funcionários.

Não se sabe ao certo quantos e as razões, mas a verdade é que Elon Musk parece ter revertido a sua decisão e quer de volta os funcionários. Este também pode ser o resultado de um processo realizado à pressa e sem qualquer controlo.

O caos está instalado no Twitter

Foi no final da semana passada que muitos funcionários do Twitter viram os seus empregos serem terminados. De forma abrupta, se bem que já esperada, foram quase 3800 os colaboradores desta rede social que foram dispensados.

As justificações vinham a ser apresentadas há algumas semanas, mas Elon Musk fez questão de as reforçar novamente. Segundo o que revelou, o Twitter estava a perder demasiado dinheiro diariamente para manter esta situação, optando por reduzir no que é mais simples e mais óbvio.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Elon Musk chama parte dos funcionários

O cenário piorou durante o fim de semana, quando nova gestão do Twitter percebeu que teria dispensado colaboradores de forma errada ou que são essenciais para a empresa. Falamos de programadores que são necessários para desenvolver as novas funcionalidades que Elon Musk tem apresentado.

Apesar de não haver uma confirmação oficial da empresa, fontes internas revelaram que durante o fim de semana as equipas foram consultadas. A ideia era reunir os nomes dos funcionários que seriam chamados novamente para o Twitter e assim suprir as necessidades da rede social.

From Twitter Slack: “sorry to @- everybody on the weekend but I wanted to pass along that we have the opportunity to ask folks that were left off if they will come back. I need to put together names and rationales by 4PM PST Sunday. — Casey Newton (@CaseyNewton) November 6, 2022

Colaboradores despedidos regressam

Esta mudança mostra de que forma apressada e sem qualquer controlo este processo foi tratado. Ao reverter a decisão, ainda que de forma muito reduzida, fica claro que não existiu uma atenção por parte da gestão em manter os funcionários essenciais para o serviço ser mantido e desenvolvido.

Para além desta novidade, o fim de semana trouxe outras associadas ao Twitter. A chegada do novo Blue foi uma realidade que depressa acabou por ser revertida. Segundo Elon Musk, não pretendem interferir nas eleições intercalares nos EUA.