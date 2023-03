Apesar de não ser impossível, transferir ficheiros entre o Android e o Windows não é uma tarefa simples. Requer aplicações externas ou alguns truques bem conhecidos. Agora tudo fica mais simples com uma novidade da Google. O Nearby Share chegou ao sistema da Microsoft e tudo fica mais fácil.

Uma novidade da Google para o Windows

O Nearby Share é uma novidade recente da Google. Esta é uma função do Android e permite já a partilha de ficheiros e até de apps entre os smartphones que usam este sistema. DE forma simples e rápida, basta escolher o destino e, depois de autorizado, tudo acontece.

A grande novidade agora, e que estava já prometido pela Google, é a possibilidade de usar o Nearby Share no Windows. Com esta nova versão acessível, também enviar ficheiros a partir do Android de e para o Windows será igualmente simples como escolher o destino e autorizar o envio.

Nearby Share chega ao sistema da Microsoft

Por agora esta versão do Nearby Share está em testes públicos, mas limita apenas a alguns mercados escolhidos pela Google. Espera-se que num futuro muito próximo, a disponibilização desta versão, ou da final, seja alargada e que chegue a todos os utilizadores.

Ainda assim, para usar esta novidade do Android e do Windows, é necessário ter um PC com Windows 10 ou posterior com os "dispositivos ARM não serem suportados". O Bluetooth e o Wi-Fi devem estar ativos no PC, com o Google a mencionar que deve haver uma proximidade de 5 metros entre os dispositivos.

Mais simples partilha ficheiros com o Android

É também necessário fazer login na conta Google para personalizar as preferências de partilha, como permitir que apenas os contatos compartilhem com o utilizador. No entanto, também existe a opção "Usar sem conta" que pode ser usada, para assim partilhar de forma anónima.

O Nearby Share é uma excelente adição para o Windows que assim tem uma ferramenta para fazer a partilha de ficheiros com o Android. Todos estes podem ser enviados para o PC, editados e depois voltar para o smartphone com todas as mudanças aplicadas e presentes.