Melhor preço na MEO Energia promete agitar o mercado

A MEO Energia lançou uma oferta de compra de excedentes de produção energética. A nova oferta apresenta a remuneração mais competitiva do mercado, com um valor acima dos preços atualmente praticados pelos comercializadores existentes.

MEO Energia: remuneração é a mais competitiva do mercado ao pagarem até 0,08€/kWh

Depois de, em 2023, ter sido eleito o comercializador com maior índice de satisfação, a MEO Energia entrou em 2024 apostada em conquistar ainda mais espaço junto dos consumidores portugueses, dando continuidade ao percurso de constante inovação e diferenciação da área de negócio que a marca MEO tem vindo a percorrer.

Nesse sentido, antecipando, mais uma vez as necessidades dos portugueses, e indo ao encontro daquela que é a sua preocupação crescente com as alterações climáticas, a MEO Energia dá a oportunidade, a todos aqueles que instalaram soluções de produção de energia para autoconsumo, de poderem vender a energia que excede as suas necessidades. O benefício estende-se também a todos aqueles que estejam a pensar fazer uma instalação de painéis. Ao optarem por soluções com maior dimensão poderão rentabilizar o seu investimento.

De acordo com a informação enviada ao Pplware, a nova oferta de remuneração é a mais competitiva do mercado ao pagar até 0,08€/kWh.

Mais do que um projeto empresarial, este é um projeto sustentável que pretende apoiar e dar um forte contributo na defesa do que nos rodeia, dando respostas a problemas com os quais o planeta neste momento se depara.