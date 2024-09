Audi vai encerrar a fábrica de Bruxelas devido à fraca procura do Q8 e-tron

Novas informações revelam que o Grupo Volkswagen não vai atribuir novos modelos à fábrica da Audi em Bruxelas. Atualmente, esta produz o principal SUV elétrico da empresa, o Q8 e-tron.

Enquanto a Volkswagen pondera fechar fábricas na Alemanha, a Audi já decidiu que não atribuirá novos modelos à sua fábrica de Bruxelas, na Bélgica, implicando o encerramento da fábrica histórica.

Esta informação chega à imprensa pouco tempo depois de ter sido revelado que o Grupo Volkswagen está a ponderar a possibilidade de encerrar algumas das suas fábricas na Alemanha, realçando a situação difícil da empresa. Esta tem tentado cumprir os seus objetivos de redução de custos no contexto da transição para a mobilidade elétrica.

Audi Q8 e-tron não está a ser vendido como esperado

Aparentemente, a decisão do encerramento da fábrica de Bruxelas deve-se, em parte, ao fraco desempenho comercial do Audi Q8 e-tron, o maior SUV elétrico da sua gama. Esta é composta por três versões, todas com tração integral

50 e-tron - 340 cv, dois motores, bateria de 89 kWh, autonomia WLTP de 488 km;

- 340 cv, dois motores, bateria de 89 kWh, autonomia WLTP de 488 km; 55 e-tron - 408 cv, dois motores, bateria de 106 kWh, autonomia WLTP de 577 km;

- 408 cv, dois motores, bateria de 106 kWh, autonomia WLTP de 577 km; SQ8 e-tron - 503 cv, três motores, bateria de 106 kWh, autonomia WLTP de 452 km.

A produção do Q8 e-tron terminará antes do previsto e o seu substituto, previsto para 2026 ou 2027, não será fabricado na fábrica de Bruxelas, pelo que cerca de 1500 pessoas poderão perder o seu emprego até 2024 e outras 1100 até 2025.

Na terça-feira, durante uma reunião extraordinária do conselho de empresa, os sindicatos belgas foram informados sobre o encerramento. Embora este seja certo, não é de excluir que sejam propostos projetos alternativos, que deverão ser comunicados aos representantes dos trabalhadores a 17 de setembro.

De qualquer forma, as instalações deixarão de estar destinadas à produção de automóveis, podendo, contudo, ser reutilizadas para outros fins.