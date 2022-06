As atualizações do Windows podem ser um verdadeiro caos, mas em algumas situações conseguem tratar de muitos problemas. Já vimos isso acontecer no passado e aparentemente é isso que está novamente a acontecer.

Uma nova atualização do novo sistema da Microsoft foi lançada esta semana e traz a correção de vários problemas do Windows 11. Esta vem como uma atualização opcional, mas é recomendada a todos os que estão com problemas neste sistema.

A Patch Tuesday deste mês de junho não foi positiva para o Windows 11. Para além das correções de segurança e melhorias gerais que implementou, trouxe ainda vários problemas para os utilizadores deste sistema.

Uma das maiores queixas que mais foram apresentadas estava associada ao WiFi e à perda de conetividade quando era ativado o hotspot no Windows 11. Esta era uma situação estranha, mas que a Microsoft rapidamente tratou de investigar, para trazer uma solução.

Esta chega agora numa atualização opcional, mas que está acessível a todos. Marcada como KB5014668 colocará o Windows 11 na build 22000.778 e resolverá de forma definitiva este problema associado ao hotspot e à sua perda de conetividade.

Além da solução deste problema, a Microsoft trouxe ainda outra novidade na KB5014668. Esta foca-se na pesquisa e traz para esta o que foi designado pela Microsoft como Destaques, que se focam em dias especiais ou feriados, com imagens alusivas a esses momentos.

Claro que o KB5014668 resolveu ainda outros problemas do Windows 11, que impediam o sistema de funcionar de forma perfeita. Aqui tínhamos falhas a reproduzir vídeos, problemas ao ligar dispositivos Bluetooth no arranque e até a atualização do próprio sistema da Microsoft.

Quem quiser instalar esta nova atualização do Windows 11 deve aceder às Definições e depois procurar por novidades no Windows Update. O KB5014668 é facultativo e apenas surgirá desta forma, sendo por isso necessário fazer estes passos. S tem problemas no Windows 11, o ideal mesmo é seguir e instalar esta atualização do sistema da Microsoft.