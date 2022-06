Nos últimos meses, e fruto de várias melhorias que a Microsoft criou, o Edge tem crescido e tornado-se um browser muito mais maduro. Este é já a proposta padrão dentro do Windows e isso deverá trazer muitos novos utilizadores.

Para o preparar para uma utilização ainda maior, e abraçando novas áreas, a Microsoft trouxe várias novidades a este browser. Estas estão já acessíveis a todos e leva a que a Microsoft aponte a sua proposta como "o melhor browser para jogadores".

Oferece uma nova homepage para o Edge

Com o velhinho Internet Explorer fora do caminho, a Microsoft tem de se focar apenas no Edge. Este é um brower mais simples de gerir, visto que os desenvolvimentos ficam a cargo da Google e de toda a comunidade associada a esta proposta.

A Microsoft tem agora várias novidades no seu browser, que o querem tornar ainda melhor para vários cenários de utilização. Com os jogos em mente, o Edge recebe agora com uma nova homepage dedicada a esta área onde estão presentes notícias, destaques ao vivo e até torneios.

Melhor imagem da Microsoft para jogadores

Como cada vez mais os browsers são a alternativa para os jogadores, a Microsoft tratou também de melhorar a parte gráfica do Edge com o Clarity Boost. Isto vai garantir cores mais vivas e mais reais em especiais nos conteúdos recebidos por streaming ou vídeos.

Esta novidade esteve vários meses em testes e chega agora em força para melhorar os jogos em streaming. Além de funcionar melhor neste campo, traz ainda um crescimento na qualidade das imagens que vão ser apresentadas aos utilizadores do Edge.

Há ainda mais novidades para este browser

Por fim, e para adaptar ainda mais o Edge aos jogos, a Microsoft deu-lhe uma maior eficiência nos consumos de recursos e de energia. Isto dá a este browser a capacidade de se ajustar sempre que um jogo está a ser usado no sistema, sem que tenha de ser fechado durante esse tempo.

É com todas estas novidades que a Microsoft quer sustentar a afirmação que coloca o Edge como "o melhor browser para jogadores". Os argumentos estão apresentados, falta apenas agora a experiência e a confirmação de todos os que fizerem desta a sua escolha para usar no Windows.