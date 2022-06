Ações da Toyota e Subaru caem depois do estranho recall dos primeiros elétricos

Tal como temos aqui já referido, o mercado dos carros elétricos está a ficar muito recheado de várias opções para diversos gostos e carteiras. Uma grande parte das marcas de carros já tem modelos neste segmento, e muitas outras começam também a dar os primeiros passos.

No entanto, de acordo com as mais recentes informações, as ações da Toyota e da Subaru caíram depois de um estranho recall dos seus primeiros carros elétricos que visava eliminar o risco de as rodas dos veículos se soltarem.

Recalls estranhos fazem ações da Toyota caírem

Segundo as informações divulgadas pela agência Reuters, as ações da Toyota Motor caíram depois que a empresa fez um recall a alguns dos seus primeiros carros totalmente elétricos já produzidos em massa. Esses mesmos veículos foram lançados há apenas dois meses e esta chamada é um pouco estranha, uma vez que está relacionada com o risco de as rodas se soltarem.

Os detalhes revelados indicam que a Toyota, que é a montadora que mais vendas faz em todo o mundo, anunciou nesta quinta-feira (23) que está a chamar 2.700 SUVs bZ4X em todo o mundo.

Por sua vez, a Subaru Corp, onde a Toyota tem um participação de quase 20%, também indicou que está a chamar cerca de 2.600 unidades do Solterra. Este modelo é o primeiro totalmente elétrico da marca e foi desenvolvido em conjunto com a Toyota, contanto ainda com alguns componentes importantes semelhantes ao bZ4X.

Estes recalls agravam os problemas da Toyota, que teve que cortar a sua produção este ano devido à escassez global de chips, entre outros problemas de fornecimento. Para além disso, tal como outras marcas, também a japonesa está a ser pressionada pelos investidores para acelerar a sua participação no mercado dos veículos elétricos.

Segundo a entidade reguladora de segurança do Japão, o problema dos carros Toyota pode estar relacionado com curvas mais apertadas e travagens repentinas que podem fazer com que algum parafuso se solte, incrementando o risco da roda do carro sair.

Os porta-vozes da Toyota e da Subaru disseram que as empresas ainda não sabem quanto tempo pode levar até resolver estes problemas, uma vez que a causa dos mesmos ainda não foi determinada.

As ações da Subaru caíram em quase 5% na sexta-feira (24) e fecharam numa queda de 2,8%. Já as da Toyota fecharam em baixa de 0,7%.