ICU – Intensive Care Unit 8, terror no hospital

ICU – Intensive Care Unit 8, é um titulo de terror que se encontra a cargo dos Unknown Waters Studio. Tal como já se devem ter apercebido, trata-se de um jogo que decorre num hospital.

ICU – Intensive Care Unit 8 é o próximo jogo dos Unknown Waters Studio e trata-se de um titulo de terror cuja ação decorre num hospital.

Trata-se de uma experiência de terror singleplayer, que coloca o jogador no papel de um personagem que fica aprisionado num corredor de hospital num loop incessante, e que tem de detectar certas anomalias para conseguir encontrar uma saída daquele local.

Segundo os seus responsáveis, ICU – Intensive Care Unit 8 foi projetado para satisfazer jogadores que apreciem títulos de terror de observação tensos e asfixiantes.

As grandes influências para este jogo de terror, podem ser encontradas em jogos como The Exit 8 ou Shinkansen 0, mas apresentando o seu próprio ambiente hospitalar, estrutura de anomalias e inúmeras reviravoltas na progressão da aventura.

A versão completa do jogo vai incluir mais de 30 anomalias distintas, incluindo 10 encontros extremamente perigosos e 3 anomalias ultra-raras com probabilidades de aparecimento extremamente baixas, vários finais diferentes e muito mais.

Os encontros foram concebidos para levar os jogadores além de simplesmente andar para trás e para a frente, obrigando-os a pensar depressa sob pressão, reagir e encontrar a saída certa antes que seja tarde demais.

Um jogo que acredito ter bastante potencial, muito em especial pela sua ação decorrer num hospital. Com efeito, os hospitais são claramente, locais com ambientes bastante propícios para este tipo de temáticas e jogabilidades.

ICU – Intensive Care Unit 8 ainda não tem data de lançamento divulgada, para PC (via Steam).