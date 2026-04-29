Famílias europeias consomem mais, mas poupam menos. E os portugueses?

No quarto trimestre de 2025, o consumo real per capita das famílias cresceu na zona euro e na União Europeia (UE). Contudo, os dados revelam uma outra tendência: a taxa de poupança está a cair, e Portugal não é exceção.

As famílias estão a gastar mais

Os dados publicados esta semana pelo Eurostat pintam um retrato de otimismo cauteloso para as economias domésticas europeias.

No último trimestre de 2025, o consumo real per capita das famílias cresceu 0,5% na zona euro - ligeiramente acima dos 0,4% registados no trimestre anterior - e 0,6% no conjunto da UE, mantendo o ritmo do período precedente.

Estes números, provenientes das contas setoriais europeias divulgadas pelo Eurostat em conjunto com o Banco Central Europeu (BCE), indicam que as famílias estão, de facto, a aumentar o seu nível de consumo em termos reais, ou seja, já depois de descontada a inflação.

Impostos pesam na carteira das famílias

A outra face da moeda é o rendimento dos cidadãos.

Na zona euro, o rendimento real per capita das famílias cresceu apenas 0,1% no quarto trimestre, após ter ficado estável nos três meses anteriores.

Na UE, o crescimento foi de 0,2%, ligeiramente acima dos 0,1% do trimestre anterior.

Por isso, o consumo está a crescer mais depressa do que o rendimento, o que explica, em parte, a descida da taxa de poupança.

Na zona euro, o principal fator positivo para o rendimento foi o rendimento líquido de propriedade e outras transferências correntes.

Já na UE, o principal motor foi a remuneração dos trabalhadores, ou seja, os salários.

Em ambas as geografias, impostos e contribuições sociais continuaram a pesar negativamente no rendimento disponível das famílias.

Evolução da taxa de poupança

Uma das leituras mais significativas deste relatório é a evolução da taxa de poupança.

Na zona euro, desceu 0,4 pontos percentuais (pp) para 14,4%, e na UE caiu 0,5 pp para 13,6%.

Entre os Estados-membros com dados disponíveis, seis registaram subidas na taxa de poupança e oito descidas. A Grécia foi o destaque positivo, com um aumento de 2,1 pp, seguida da Áustria (+1,6 pp) e da Chéquia (+0,6 pp).

No lado oposto, a Hungria liderou as descidas (-1,4 pp), seguida de Itália (-0,8 pp) e da Finlândia (-0,5 pp).

Portugueses poupam menos, mas investem mais

Para Portugal, os dados revelam uma tendência mista. A taxa de poupança desceu 0,3 pp, o que indica que as famílias portuguesas estão a canalizar uma fatia maior do seu rendimento para o consumo.

Ao mesmo tempo, a taxa de investimento subiu 0,2 pp, a segunda maior subida entre os países analisados, apenas atrás da Itália (+0,5 pp).

Este comportamento pode refletir uma maior confiança das famílias portuguesas na economia e nas suas perspetivas futuras, apostando em habitação ou outros bens duradouros.

Não obstante, a descida da poupança merece atenção, especialmente num contexto de incerteza global.

O que significa tudo isto?

No conjunto, os dados do Eurostat apontam para uma economia europeia em que as famílias estão a consumir mais e a investir ligeiramente mais, mas a poupar menos.

Este padrão pode ser lido como um sinal de confiança: as pessoas gastam quando acreditam que o futuro é estável.

Contudo, levanta questões sobre a resiliência financeira das famílias caso se materializem choques económicos.

A próxima atualização destes dados está prevista para 27 de julho de 2026, e deverá cobrir o primeiro trimestre do ano em curso.

Será um momento importante para perceber se a tendência de menor poupança se mantém ou reverte, dados especialmente curiosos, tendo em conta as incertezas comerciais e geopolíticas que têm marcado 2026.

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