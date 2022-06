Portugal: Apoio para comprar carros elétricos? Já esgotou

Como é do conhecimento, o Governo dá incentivos para quem pretenda comprar veículos elétricos. Desta vez, os primeiros 1 300 portugueses que comprarem um carro elétrico e se candidatem ao incentivo vão receber a verba, desde que o preço do veículo não ultrapasse os 62 500 euros.

No entanto, segundo informações do Fundo Ambiental, o apoio para carros elétricos esgotou.

Apoio para compra de carro elétrico esgotou em 3 meses

O apoio dado pelo Governo para a compra de carros elétricos esgotou em três meses, revela o JN. De acordo com os dados em tempo real do Fundo Ambiental, as candidaturas já superam o limite de incentivos a atribuir pela tutela. Desde março, deram entrada 1348 pedidos para um limite de 1300 apoios. Também as candidaturas destinadas a comparticipar a aquisição de trotinetas, skates, hoverboards, patins, monowheel, triciclos e quadriciclos ligeiros já ultrapassaram as 1050 permitidas.

Relativamente ao reforço das verbas, o Ministério do Ambiente referiu ao JN que "ainda decorre a avaliação de candidaturas do apoio de 10 milhões de euros para aquisição de veículos elétricos e de mobilidade suave, pelo que o procedimento relativo aos incentivos ainda não está encerrado".

De referir que em 2017, os incentivos para aquisição de veículos elétricos foi de "pouco mais de dois milhões". Em 2019 o valor subiu para os três milhões e passou para quatro milhões em 2020. A intenção do Governo para este ano de 2022 é de 10 milhões.

De relembrar que o apoio não é só para automóveis, mas também para veículos comerciais de empresas e velocípedes. Os cinco milhões de euros, ao longo de 2022, vão passar para o dobro".

O fundo ambiental tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade.