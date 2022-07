Booking: Ataque a página de hotel de Lisboa rendeu meio milhão de euros

A segurança dos sistemas é uma prioridade, até porque a uma falha num sistema pode ser a ruína de um negócio. Segundo informações recentes, um hacker invadiu uma conta de hotel no Booking e ganhou meio milhão de euros com falsas reservas.

Compreenda como o hacker conseguiu enganar todos e desviar o dinheiro.

Ataque à plataforma do Booking durou cerca de 4 dias

De acordo com a TVI, um hacker infiltrou-se na conta do Booking de um hotel em Lisboa, o Marino Boutique Hotel, e conseguiu roubar quase meio milhão de euros em reservas falsas.

Segundo o que se sabe, o hacker conseguiu ter acesso privilegiado à plataforma online que permite fazer reservas de hotéis e apartamentos, e começou a estabelecer contacto direto com centenas de clientes, que caíram no esquema. Tudo aconteceu entre os dias 12 e 16 de junho.

Os proprietários do hotel pensaram inicialmente tratar-se de uma simples falha de acesso por manutenção do site, sem saber que estava a começar um enorme pesadelo para o negócio. Assim que teve acesso à conta, a estratégia do hacker foi colocar o valor de cada quarto a 40 euros por noite; contrariando os 200 a 300 euros habituais. Rapidamente surgiram imensas reservas, tendo ultrapassado as 1000 em apenas quatro dias.

Para confirmar a reserva, o hacker enviava um link para pagamento aos clientes, desviando todo o dinheiro à revelia dos donos do hotel. Quanto às reservas, eram naturalmente fictícias, acabando os turistas também burlados. No último mês, as reclamações por telefone diretamente ao hotel multiplicaram-se e neste momento ainda não foram calculados os prejuízos tanto dos clientes como dos proprietários.

A empresa do Booking podem ainda vir a ser processada por não ter tido uma ação rápida para travar o hacker.