NASA revela mapa 3D mais detalhado de sempre dos oceanos e descobre 50.000 montanhas

Todo o fundo oceânico da Terra, num espetacular mapa interativo 3D da NASA que revela 50.000 montanhas submarinas desconhecidas.

O último grande mistério da Terra: assim é o relevo sob as nossas ondas

Embora já procuremos outros planetas no universo (especialmente interessantes são os potencialmente habitáveis), a realidade é que a velha Terra ainda guarda alguns segredos escondidos.

Sem ir mais longe, o fundo marinho continua a surpreender-nos com novas espécies nesta fase avançada.

A NASA sabe disso e, por isso, em dezembro de 2022 lançou para o espaço um satélite com uma missão: obter a topografia das águas superficiais e dos oceanos. Daí o seu nome, SWOT.

Ver mais do que os satélites conseguem mostrar

Já no primeiro ano conseguiu cartografar o fundo oceânico com mais detalhe do que nos últimos 30 anos e agora pode ser consultado na totalidade.

É, em poucas palavras, o mapa de gravidade marinha mais detalhado da história. O que “viu” não foi simplesmente o fundo, mas as subtis variações na altura da superfície do mar.

Estas variações revelam a existência de milhares de montanhas submarinas, fossas e falhas, invisíveis para os satélites convencionais.

NASA usou interferometria de coerência de fase

Para elaborar este mapa, a NASA utilizou interferometria de coerência de fase de última geração, o que permitiu medir com elevada precisão a altura bidimensional do nível do mar.

Historicamente, para medir o fundo marinho recorreu-se ao sonar, mas apenas conseguimos mapear menos de 30% (com o projeto Seabed 2030) com esta técnica.

Por outro lado, os satélites convencionais ofereciam uma resolução muito inferior à resolução espacial agora alcançada, próxima dos 8 quilómetros.

Este mapa exaustivo do fundo oceânico vai além de saciar a curiosidade geográfica, sendo evidente o impacto desta cartografia em:

A biodiversidade . As montanhas submarinas constituem oásis de vida e saber onde se encontram é essencial.

. As montanhas submarinas constituem oásis de vida e saber onde se encontram é essencial. A segurança na navegação, permitindo identificar picos submarinos que possam representar um risco para embarcações.

permitindo identificar picos submarinos que possam representar um risco para embarcações. As alterações climáticas. Este tipo de estruturas está diretamente relacionado com as correntes oceânicas, responsáveis pelo transporte de calor. Se desconhecermos o relevo, não conseguimos prever como o mar irá aquecer.

Com este mapa de gradiente gravitacional vertical, a NASA criou um modelo em 3D que permite navegar e fazer zoom por todas as profundidades dos mares e oceanos da Terra.

Nele observam-se colinas abissais individuais com 200 a 300 quilómetros de extensão, juntamente com outros pequenos montes submarinos e estruturas tectónicas, antes ocultas.

Mapear para conhecer o mundo que nos acolheu

De facto, as colinas abissais são a forma de relevo mais comum debaixo de água (no Oceano Índico meridional podem ser observadas, por exemplo). Explica a NASA que são formadas por falhas normais ao longo dos eixos das dorsais oceânicas. A partir delas, estão a ser realizados estudos de reconstrução de placas.

Também na visualização podem ser observados montes submarinos localizados a oeste da América Central, que são, na realidade, vulcões submarinos formados por intrusões magmáticas através da crosta oceânica.

A sua importância é crucial, na medida em que alteram a circulação oceânica, influenciam a distribuição de nutrientes e constituem pontos-chave de biodiversidade. O mapeamento de alta resolução revela cerca de 50.000 montes submarinos até agora desconhecidos, com aproximadamente um quilómetro de altura.

A topografia das águas superficiais e dos oceanos do SWOT mostra também grande clareza nas margens continentais, destacando as zonas de altas latitudes, com estruturas tectónicas enterradas sob sedimentos e gelo.

Assim, permite observar canhões submarinos que transportam sedimentos desde terra firme até às profundezas marinhas ao longo da plataforma continental sul-americana, bem como antigas dorsais oceânicas ocultas sob o gelo no mar de Weddell.