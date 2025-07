Nvidia bate Apple e é a primeira empresa a atingir 4 biliões de dólares na bolsa

A inteligência artificial está a ditar o ritmo da economia atualmente. Tem impulsionando a Nvidia e a Microsoft para o topo e, ao mesmo tempo, punindo a Apple no mercado e na bolsa de valores. Agora, atingiu um novo máximo histórico, com a Nvidia a ser a primeira empresa a atingir 4 biliões de dólares na bolsa.

Foi há poucas horas que este momento aconteceu! A Nvidia bateu o recorde de maior valorização bolsista da história, atingindo os 4,01 biliões de dólares. Isto aconteceu, embora no fecho do mercado estivesse nos 3,97 biliões de dólares. É uma história bem diferente da Apple, que perdeu quase 1 biliões de dólares até agora em 2025. A IA parece estar a ter um impacto único nestes tempos.

A crise do DeepSeek ainda está longe de estar esquecida para a Nvidia. A empresa perdeu mais de mil milhões de dólares em questão de horas depois de ter descoberto que a IA chinesa poderia competir usando muito menos chips de IA. Este era um cenário complicado para a empresa, mas foi rapidamente provado que os modelos de linguagem com milhares de chips de IA como os vendidos pela Nvidia são melhores, recuperando no mercado bolsista e batendo o recorde da Apple.

Depois da Nvidia, surge outra empresa que prospera no segmento da IA, a Microsoft, com uma avaliação de mercado de 3,7 biliões de dólares. A Apple cai para a terceira posição, com apenas 3,1 biliões de dólares. No final do ano passado, estava perto dos 3,9 biliões de dólares.

A empresa de Tim Cook perdeu 800 mil milhões de dólares em valor de mercado até agora em 2025 devido ao seu fracasso com a IA. Não consegue desenvolver os seus próprios modelos, precisa de depender de IA de terceiros e a sua implementação no iPhone está anos-luz atrás dos telemóveis e PCs Android. Pelo contrário, a ascensão da Nvidia tem sido estonteante. Há apenas quatro anos, a sua avaliação de mercado era de 0,5 biliões de dólares. Hoje, vale oito vezes mais.

O boom da IA ​​começou em 2021 e, nestes quatro anos, ninguém conseguiu criar chips de IA que correspondessem aos seus padrões. Nem mesmo a AMD e a Intel, que tiveram mais facilidade. E isto é só o começo. Como explica Daniel Ives, analista técnico da Wedbush Securities: “A Microsoft atingirá os 4 biliões de dólares este verão e, nos próximos 18 meses, a Nvidia ou a Microsoft atingirão os 5 biliões de dólares”.

A inteligência artificial parece não ter limites, assim como as empresas que a lideram. A Nvidia atingiu hoje uma avaliação de mercado de 4 triliões de dólares, pela primeira vez na história. E a Microsoft vai conseguir o mesmo objetivo este verão (no hemisfério norte). A Apple está cada vez mais atrasada.