NASA perderá mais de 2000 funcionários seniores devido aos cortes propostos por Trump

A NASA, agência espacial norte-americana, prepara-se para uma enorme "fuga de cérebros": prevê-se a saída de pelo menos 2145 funcionários seniores. Esta perda massiva de talento é uma consequência direta dos cortes orçamentais propostos pela administração Trump.

Uma perda de talento insubstituível na NASA

Conforme avança o Politico, a situação ocorre num momento crítico para a agência, que se prepara para enviar uma nova tripulação à Lua em 2026, no âmbito do programa Artemis. A saída destes especialistas poderá comprometer severamente não só futuras missões, mas também projetos de investigação importantes.

Do universo de mais de dois mil funcionários que preparam a sua saída, a esmagadora maioria ocupa cargos de elevada responsabilidade, que exigem competências altamente especializadas ou vasta experiência em gestão. De acordo com a fonte:

1.818 dos funcionários que partem desempenham funções em áreas de missão, como ciência ou voos espaciais tripulados, enquanto os restantes ocupam cargos de apoio à missão, como tecnologias da informação, gestão de instalações ou finanças.

Esta redução de pessoal afeta de forma transversal os vários centros regionais da organização. Destacam-se o Kennedy Space Center, com 311 saídas, e o Johnson Space Center, com 366. Ambos os centros desempenham funções vitais para as operações da NASA.

O Kennedy Space Center é o principal local de lançamento de foguetões da agência, enquanto o Johnson Space Center serve como base de operações para os voos espaciais tripulados.

O impacto dos cortes no futuro da exploração espacial

A fonte sublinha que estas saídas representam apenas metade dos cortes de pessoal solicitados no orçamento da Casa Branca. A administração Trump propõe uma redução superior a 6 mil milhões de dólares no orçamento da NASA para 2025.

Se aprovado, este corte colocaria em risco várias missões e projetos de investigação futuros, incluindo a construção da estação orbital lunar Gateway, um pilar do programa Artemis.

Apesar de o Congresso ainda poder introduzir alterações a este orçamento, o dano já começou a materializar-se. Como as atuais perdas de pessoal são inteiramente voluntárias, a saída de conhecimento e experiência é uma realidade irreversível.

Com o crescente número de missões espaciais comerciais, não faltarão oportunidades para que estes experientes ex-funcionários da NASA encontrem novas colocações no setor privado.

