Gemini da Google ganhar novos espaços e vai mesmo chegar aos smartwatches, TVs e ao carro

A Google quer maximizar a utilização da sua IA e torná-la um elemento essencial dos seus sistemas e das suas apps. Para isso já a colocou em muitos lugares e vai expandir esta lista em breve. No Android Show revelou que o Gemini vai mesmo chegar aos smartwatches, TVs e ao carro, no Android Auto.

A Google realizou o seu Android Show, uma decisão estranha tendo em conta que a sua conferência Google I/O será na próxima semana. Aqui, foi revelado que a sua inteligência artificial Gemini está a libertar-se do telemóvel e do PC para ser integrada em carros com Android Auto, televisores com Google TV e relógios com Wear OS.

O que a empresa de Sundar Pichai vai fazer é remover o seu assistente de todos estes sistemas operativos, substituindo-o pela IA do Gemini. Hoje, descreveu as características gerais deste anúncio, mas na próxima semana, no Google I/O, entrará em mais detalhes. A função principal será substituir o Google Assistant, pelo que tudo o que fazia antes, poderá fazê-lo com uma linguagem mais natural.

Por exemplo, poderia perguntar ao antigo assistente sobre restaurantes nas proximidades, mas agora pode ser mais específico. Poderá pedir ao Gemini para encontrar um restaurante nas redondezas, ou com um menu que custe menos de 25 euros, ou com comida vegan ou sem glúten.

O Gemini também se lembra de coisas e pode aceder ao conteúdo das aplicações. Por fim, outra característica do Gemini será tornar-se um passageiro virtual. Poderá conversar com a inteligência artificial da Google sobre qualquer assunto. Nos relógios Wear OS, o Gemini está aqui para ajudar em situações em que não consegue pegar no telemóvel.

Será possível falar com a IA da Google diretamente do relógio, que compreenderá as mensagens de forma direta e com linguagem natural. Nos televisores com Google TV, a sua função é a mesma. Ajudará a encontrar séries ou filmes, mas com perguntas muito mais especializadas.

Em suma, o Android Show serviu para certificar a morte do clássico Google Assistant, aquele o assistente que nunca percebia verdadeiramente o lhe era dito. A Gemini é uma IA mais inteligente e capaz, com respostas para tudo.