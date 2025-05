Apple quer que as pessoas controlem os dispositivos com os seus pensamentos

O futuro da comunicação móvel poderá não contemplar o iPhone, até porque a Apple deverá já estar a trabalhar na próxima geração de dispositivos. Surgiram ideias que poderia ser através do relógio, ou de uns óculos com realidade mista. Ok, pode ser qualquer dispositivo, mas a Apple quer que a interação de faça com o pensamento.

Comandar o mundo com os pensamentos

A Apple está a aderir ao mundo das interfaces cérebro-computador, revelando uma nova tecnologia que, um dia, poderá revolucionar a forma como os humanos interagem com os seus dispositivos.

A empresa está a dar os primeiros passos para permitir que as pessoas controlem os seus iPhones com sinais neurais captados por uma nova geração de implantes cerebrais. Esta tecnologia poderá tornar os dispositivos Apple mais acessíveis a dezenas de milhares de pessoas que não podem utilizar as mãos devido a lesões graves na espinal medula ou a doenças como a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA.

A Apple está a aguardar com expetativa o dia, ainda a alguns anos de distância, em que os implantes desenvolvidos pela Neuralink de Elon Musk e pelos seus rivais recebam a aprovação da Food and Drug Administration, a entidade reguladora nos EUA.

Estes implantes, conhecidos como interfaces cérebro-computador, já foram colocados em segurança numa mão-cheia de pacientes.

Mas o nosso cérebro tem esse poder?

Historicamente, os seres humanos interagiam com os seus computadores de forma mecânica, utilizando teclados e ratos. Os smartphones introduziram o toque, uma entrada comportamental, mas ainda assim um movimento físico observável.

A nova capacidade que a Apple quer incorporar não precisarão de ver o utilizador fazer movimentos específicos, podendo detetar as intenções do utilizador a partir de sinais cerebrais descodificados. E sim, o nosso cérebro é um ótimo comunicador por sinais elétricos.

A gigante de Cupertino trabalhou na nova norma com a Synchron, que fabrica um dispositivo semelhante a um stent (um pequeno tubo que é colocado dentro de uma artéria) que é implantado numa veia sobre o córtex motor do cérebro.

O dispositivo denominado Stentrode tem elétrodos que leem os sinais cerebrais. Traduz os sinais em ícones de seleção num ecrã.

Apple já pensou nisto há uma década?

A Apple deu um passo semelhante em 2014, quando lançou uma norma tecnológica para os aparelhos auditivos comunicarem com os iPhones através de Bluetooth, uma norma que a maioria dos aparelhos auditivos adotou desde então.

Mark Jackson, um dos primeiros a testar o implante Stentrode, conseguiu espreitar por cima do parapeito de uma montanha nos Alpes suíços e sentir as suas pernas a tremer. Jackson não consegue ficar de pé e não estava na Suíça. Ele usava um auricular de realidade virtual da Apple, que estava ligado ao seu implante.

Jackson não pode viajar da sua casa nos arredores de Pittsburgh porque tem ELA. No entanto, está a aprender a controlar o iPhone, o iPad e os auscultadores Vision Pro graças a uma ligação entre o implante Stentrode e os vários sistemas operativos da Apple.

O dispositivo Synchron traduz eficazmente as ondas cerebrais, permitindo ao utilizador navegar num ecrã e selecionar um ícone. Funciona com uma funcionalidade do sistema operativo da Apple chamada controlo de comutação, que passa literalmente o controlo para um novo dispositivo de entrada, como um joystick ou, neste caso, um implante cerebral.

Jackson alertou para o facto de a tecnologia da Synchron estar ainda numa fase inicial de desenvolvimento. Não pode ser utilizada para imitar o movimento de um cursor com um rato ou um ecrã tátil com os dedos, pelo que a navegação é muito mais lenta do que a interação normal com um computador ou smartphone.

Iremos abrir portas, interagir com dispositivos apenas com o pensamento

Atualmente, as empresas de interfaces cérebro-computador têm de fazer com que os computadores pensem que os sinais provenientes dos seus implantes são provenientes de um rato. É possível fazer mais com um padrão construído especificamente para esses implantes.

Afirmou , afirmou Tom Oxley, Diretor Executivo da Synchron.

A Apple está nesse caminho e vai lançar a nova norma ainda este ano para outros programadores.

O primeiro utilizador do implante da Neuralink demonstrou que consegue mover um cursor com os seus pensamentos mais rapidamente do que algumas pessoas conseguem com um rato. O seu dispositivo, chamado N1, capta muito mais dados cerebrais do que o Synchron, porque tem mais de 1000 elétrodos que captam a atividade neural, em comparação com os 16 do Stentrode.

Além disso, os elétrodos do N1 são implantados no interior do cérebro em vez de serem colocados em cima dele. Os dados neurais captados pelo implante são convertidos em cliques no rato ou toques no teclado.

Musk enalteceu o potencial de tais implantes para todas as pessoas, afirmando que poderiam amplificar as capacidades do cérebro e permitir aos humanos competir em pé de igualdade com sistemas de IA superinteligentes.

A Synchron implantou o seu dispositivo Stentrode em 10 pessoas desde 2019.

A Morgan Stanley estimou que cerca de 150.000 pessoas nos EUA que sofrem de deficiências críticas nos membros superiores poderiam ser os primeiros candidatos a dispositivos de interface cérebro-computador. Prevê que a primeira aprovação comercial de um dispositivo deste tipo ocorra em 2030. Oxley disse acreditar que o Synchron será aprovado antes dessa data.