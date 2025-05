Incrível: paciente da Neuralink faz vídeo no YouTube com implante cerebral

Este é um passo incrível da tecnologia. O primeiro paciente não verbal da Neuralink a receber o implante de um chip está a oferecer um vislumbre de como utiliza a tecnologia – editando e narrando um vídeo no YouTube apenas com sinais do seu cérebro.

Com um chip Neuralink no cérebro, consegue já editar vídeos no YouTube

Brad Smith é a terceira pessoa no mundo a receber um implante cerebral da Neuralink, empresa de Elon Musk, e o primeiro paciente com ELA (esclerose lateral amiotrófica) a fazê-lo.

A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig, é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente os neurónios motores – as células nervosas do cérebro e da medula espinal responsáveis pelo controlo dos movimentos musculares voluntários.

Com o tempo, os pacientes perdem o controlo voluntário dos movimentos musculares, o que afeta a capacidade de falar, comer, mover-se e respirar de forma autónoma.

Smith publicou um vídeo no YouTube na semana passada mostrando como utiliza o seu implante cerebral no dia a dia.

Explicou como a interface cérebro-computador (BCI, na sigla em inglês) permite-lhe usar sinais cerebrais para controlar o rato no seu MacBook Pro e editar o vídeo, que afirmou ser o primeiro editado com a Neuralink ou com qualquer BCI.

O implante, colocado no seu córtex motor, tem aproximadamente o tamanho de seis moedas de 50 cêntimos (€) empilhadas e contém mais de 1.000 elétrodos.

Smith disse que a Neuralink não lê um fluxo contínuo dos seus pensamentos, mas sim interpreta sinais cerebrais que indicam como e para onde ele quer mover o cursor.

Inicialmente tentou imaginar mover a mão para controlar o cursor, mas descobriu que era mais eficaz pensar em mover a língua e cerrar o maxilar para controlar o cursor e clicar virtualmente com o rato.

Foi também usada inteligência artificial para recriar a sua voz com base em gravações feitas antes de perder a capacidade de falar, permitindo-lhe narrar eficazmente o vídeo com a sua própria voz sintética.

Num vídeo separado feito pelo jornalista e biógrafo de Musk, Ashlee Vance, Musk telefonou a Smith durante uma visita da equipa da Neuralink à sua casa.

Espero que isto mude a tua vida e a da tua família.

Disse Musk.

Estou entusiasmado por ter isto na minha cabeça e deixar de usar o rastreamento ocular.

Respondeu Smith através do seu computador.

No vídeo publicado na semana passada, Smith explicou que usava tecnologia de rastreio ocular para comunicar, mas que esta tecnologia só funcionava bem em salas escuras.

O implante da Neuralink, afirmou, permite-lhe comunicar no exterior e com diferentes condições de iluminação.

O implante também permite a Smith jogar videojogos com os filhos, com imagens que o mostram a jogar “Mario Kart”.

Demorou anos até chegar aqui, e ainda hoje choro de emoção. É muito bom ter um propósito maior do que eu. Estou verdadeiramente entusiasmado por poder ajudar outros no futuro com este trabalho.

Disse Smith a Vance para a sua publicação Core Memory, no Substack.

A Neuralink, que já havia testado o dispositivo em macacos, implantou-o num ser humano pela primeira vez em janeiro de 2024.

Noland Arbaugh, um tetraplégico que se tornou o primeiro paciente humano da empresa, disse anteriormente ao Business Insider que o implante o ajudou a recuperar independência, controlo sobre a sua vida e a fazer novas conexões sociais.