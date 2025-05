Renault tem uma novidade para os fãs da tecnologia full hybrid

No sentido de satisfazer as necessidades dos clientes, a Renault vai introduzir dois novos motores na gama Symbioz: eficientes, com excelente desempenho e totalmente compatíveis com as novas normas ambientais.

Motorização full hybrid E-Tech de 160 cv

Motorização mild hybrid 140 cv

No Renault Symbioz, este primeiro nível de potência baseia-se num motor de quatro cilindros a gasolina de 1,3 litros, sobrealimentado e injeção direta.

Disponível com uma caixa manual de 6 velocidades, esta versão consegue o equilíbrio ideal entre desempenho e economia de combustível.

O motor é apoiado por um alternador de arranque e uma bateria de iões de lítio de 12 V.

Com o grupo motopropulsor mild hybrid 12V de 140 cv, o Symbioz disponibiliza um binário máximo de 260 nm, disponível entre as 1750 e as 3500 rpm, e um consumo combinado de combustível de apenas 5,8 l/100 km, com emissões de CO2 a partir de 132 g/km.