iOS 19 poderá utilizar IA para alargar a bateria do iPhone. Como?

Apesar de alegadamente duradoura, a bateria é um problema para muitos utilizadores do iPhone, que se queixam da sua degradação e consequente quebra no desempenho. Com o iOS 19, a Apple deverá entregar uma solução, alimentada por Inteligência Artificial (IA).

Estamos a poucas semanas de conhecer o que a Apple tem preparado para o iOS 19 e, à medida que nos aproximamos da Worldwide Developers Conference (WWDC), de 9 a 13 de junho, vão surgindo potenciais novidades.

Entre elas está uma que poderá agradar aos utilizadores, especialmente àqueles que veem na bateria do iPhone um problema.

De acordo com um relatório da Bloomberg, que cita fontes anónimas, a empresa de Cupertino está a trabalhar num novo sistema de gestão da bateria, alimentado por IA.

Como é que a IA pode ajudar a alargar a bateria do iPhone?

A chegar com o iOS 19, a nova funcionalidade deverá utilizar IA para analisar os padrões de uso individuais, otimizando o carregamento e o consumo de energia.

Com o iPhone a tomar decisões em tempo real mais inteligentes, ajustando o desempenho a cada utilizador, a bateria deverá ser alargada, oferecendo mais horas longe de uma tomada ou de um powerbank.

Apesar de ser uma boa notícia (caso seja verdade), as novidades oficiais chegarão apenas em junho, na WWDC, que acompanharemos.

