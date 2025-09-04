Wise Book: caderno digital português combina o poder da IA com a escrita tradicional

Com mais de 70 anos de história na área dos cadernos e materiais escolares, a marca Firmo, do Porto, lançou aquele que diz ser o primeiro caderno com Inteligência Artificial (IA) no mercado nacional. De nome Wise Book, este caderno digital combina o poder da tecnologia com a escrita tradicional.

A forma como tiramos notas evoluiu e, se antes um caderno era um item indispensável para profissionais e estudantes, hoje em dia o computador ou o tablet ocupam esse lugar, pela sua portabilidade e pelo aspeto que conferem aos documentos.

A Firmo – empresa que comprou recentemente a operação das lojas Staples, em Portugal – adaptou aquele que tem sido o seu negócio desde a fundação, em 1951, pela família Santos Silva, no Porto.

Presente na infância de várias gerações, podia ser graças às mais novas, completamente ligadas à tecnologia, que perderia a sua relevância.

Contudo, não virando as costas à mudança dos tempos e pensando nos desafios escolar de hoje em dia, a marca lançou o que diz ser o primeiro caderno com IA integrada no mercado nacional.

Segundo um comunicado da Firmo, o lançamento marca uma viragem estratégica na trajetória da marca, que se quer manter como uma referência nacional na inovação educativa.

Como funciona este caderno digital com IA?

De nome Wise Book, o novo caderno digital combina a escrita tradicional, valorizando o pensamento crítico e estruturado, com a tecnologia e as suas vantagens.

Trata-se de um caderno digital acompanhado de uma app com IA, disponível para Android ou iOS, que permite digitalizar os vários conteúdos do caderno.

[Vídeo original]

Por via de uma aplicação, o utilizador tem à disposição uma espécie de tutor virtual, capaz de transformar apontamentos em explicações personalizadas, além de estar disponível 24 horas por dia.

A app guarda os conteúdos em formato digital e na cloud, de forma rápida e organizada, permitindo aceder às informações mais relevantes, rever os conteúdos de forma rápida e eficiente, e personalizar o estudo conforme as necessidades.

Além disso, permite a pesquisa por palavras-chave e oferece recursos de edição e formatação.

Com ferramentas de IA, que aprendem com os hábitos de estudo de cada utilizador, a app personaliza o conteúdo e as sugestões, otimizando a aprendizagem.

Além de gerar resumos automáticos, criar flashcards interativos, identificar conceitos importantes e responder a perguntas, até mesmo através de áudio, sobre os conteúdos do caderno, a app permite que o utilizador dite conteúdos, transcrevendo-os e convertendo-os em texto legível ou conversas, para melhor compreensão.

A informação do caderno pode, através da app, também, ser enviada em formato PDF, PPT, arquivo DOCX ou imagem.

Com selo nacional, este caderno digital é apenas mais um exemplo de que a tecnologia, e particularmente a IA, pode ser usada para potencializar a aprendizagem, aliando-se ao estudo e aos hábitos de cada estudante.