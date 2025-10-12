Marco para OpenAI! ChatGPT chega aos 800 milhões de utilizadores semanais

Após o lançamento do GPT-5, a OpenAI encontrou um grande número de utilizadores desanimados com a mudança desta IA. Ainda assim, isso não parece ter prejudicado os seus planos de atingir 800 milhões de utilizadores ativos semanais. Este é um marco importante e mostra como o ChatGPT da OpenAI e está a ser adotado.

800 milhões de utilizadores semanais nesta IA

O CEO da OpenAI, Sam Altman, declarou esta semana que o ChatGPT atingiu os 800 milhões de utilizadores ativos semanais. Este é um marco para o que antes era uma startup como laboratório de IA. Consumidores, programadores, empresas e governos migram para a experiência de IA generativa da OpenAI. Os seus concorrentes também têm uma quota de mercado, embora muito menor.

O Gemini da Google tinha 350 milhões de utilizadores ativos mensais em março deste ano, embora se estime agora que o número esteja já em 450 milhões. A MetaAI, embora este número deva ser encarado com cautela, uma vez que inclui todos os utilizadores das suas plataformas, atingiu mil milhões de utilizadores ativos mensais.

Enquanto xAI (Grok), Claude e Perplexity partilham os primeiros 65 milhões, e os outros dois, 30 milhões de utilizadores ativos mensais cada. E estes são números mensais, uma vez que os do ChatGPT são semanais, pelo que seria necessário multiplicar por quatro para chegar aos 3,2 mil milhões de utilizadores mensais.

ChatGPT da OpenAI não para de crescer

É importante esclarecer que estes números comparativos são de uma única aplicação. Mas é verdade que, com uma única aplicação como o ChatGPT, a OpenAI está a ganhar por uma larga margem. Especialmente porque é a aplicação preferida de muitos utilizadores para todos os tipos de consultas. Atingiu 700 milhões de utilizadores ativos semanais em agosto, acima dos 500 milhões reportados no final de março.

Sam Altman aproveitou ainda a oportunidade para dizer que "hoje em dia, 4 milhões de programadores já trabalharam com a OpenAI, mais de 800 milhões de pessoas utilizam o ChatGPT todas as semanas e processamos mais de 6 mil milhões de tokens por minuto na API".

Este é um momento em que a corrida pela IA generativa está a fluir em diferentes direções. Temos como exemplo a incrível proposta de edição de imagens de IA do Gemini, o Nano Banana, ou a nova aplicação Sora, com o novo modelo Sora 2 capaz de criar vídeos incríveis com participações especiais.