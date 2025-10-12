Android deixará partilhar alertas de sismos mesmo com o iPhone

Há funcionalidades únicas que o Android tem e que muitos outros sistemas gostavam de ter. São criações da Google e que se dedicam a proteger os utilizadores de forma única. O Sistema de Alerta de Sismos do Android cai nesta categoria e em breve será ainda melhor. Vai poder partilhar alertas de sismos mesmo com o iPhone.

Partilhar alertas de sismos mesmo com o iPhone

A Google está a atualizar o seu sistema de alerta de sismos no Android, permitindo aos utilizadores partilhar notificações com amigos, incluindo utilizadores de iPhone, para uma comunicação rápida e eficaz durante os sismos. Quer assim elevar ainda mais esta proposta e garantir que a sua utilidade é ainda mais alargada.

Numa análise à versão beta mais recente do Google Play Service, foi localizada uma funcionalidade útil, interessante e importante. Esta permitirá que estas mensagens sejam enviadas através de redes sociais ou aplicações de mensagens, incluindo automaticamente a hashtag #AndroidEarthquakeAlerts.

O Sistema de Alerta de Sismos do Android (AEAS), lançado em 2020, utiliza os acelerómetros dos telemóveis Android para detetar vibrações e alertar os utilizadores antes que ocorram sismos. Em 2024, a Google expandiu o sistema para abranger todos os estados e seis territórios dos EUA. Atualmente é já uma proposta global e com provas dadas até no nosso país.

Novidade da Google para o Android e para todos

O sistema emite dois tipos de alertas, dependendo da intensidade dos tremores. O primeiro, denominado "Fique Atento", é acionado por tremores ligeiros ou ligeiros. O segundo, "Agir", surge quando há tremores moderados ou fortes e inclui instruções detalhadas sobre como se proteger. Após o fim do sismo, os utilizadores podem tocar em "Próximo Passo" para receber instruções sobre o que fazer a seguir.

Com esta nova atualização, os utilizadores poderão facilmente disseminar estes alertas, ajudando mais pessoas a preparar-se para um sismo. Ao partilhar a notificação, os contactos receberão uma mensagem padrão da Google acompanhada da hashtag oficial, permitindo que até os utilizadores de iPhone recebam a informação indiretamente através dos seus amigos Android.

Desta forma, a Google reforça o seu compromisso com a segurança pública e a comunicação rápida durante eventos sísmicos, transformando os telemóveis Android em ferramentas de prevenção e alerta mais eficazes.