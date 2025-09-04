VPS da Amen.pt: potência e estabilidade por apenas 4€/mês
Se o seu projeto online está a começar a crescer, o alojamento partilhado pode deixar de ser suficiente. E que tal ter um VPS com recursos dedicados e suporte local a partir de apenas 4€/mês?
Lojas online, plataformas de e-commerce, sites com muito tráfego ou aplicações empresariais precisam de mais potência, estabilidade e controlo.
O que é que isso significa na prática?
Um VPS (Virtual Private Server) é um servidor virtual que disponibiliza recursos dedicados (CPU, RAM e armazenamento SSD) para cada cliente. Na prática, significa que o desempenho do seu site ou aplicação não depende de outros utilizadores, como acontece no alojamento partilhado.
É a solução de “meio termo” inteligente: mais liberdade e performance, sem os custos de um servidor dedicado.
As soluções VPS da Amen.pt foram pensadas para dar resposta a diferentes necessidades, desde empresas em crescimento a agências e freelancers.
Por menos do que o preço de um café por semana, passa a ter:
- CPU, RAM e SSD dedicados: o seu site não depende do desempenho de outros.
- SSD NVMe ultrarrápido: performance elevada com tempos de carregamento muito mais curtos.
- Tráfego ilimitado: sem custos escondidos.
- Flexibilidade total: escolha o sistema operativo e software que precisar.
- Painel intuitivo para gerir facilmente o servidor.
- Escalabilidade simples: começa com um plano básico e aumenta recursos sempre que precisar.
- Suporte em português: um ponto diferenciador face a soluções internacionais.
VPS vs Alojamento Partilhado vs Servidor Dedicado
Para perceber melhor qual a solução ideal para o seu projeto, comparemos rapidamente as diferenças entre Alojamento Partilhado, VPS e Servidor Dedicado.
|Característica
|Alojamento Partilhado
|VPS Amen.pt desde 4€/mês
|Servidor Dedicado
|Recursos
|Partilhados com outros utilizadores
|Dedicados (CPU, RAM, SSD)
|Exclusivos (máquina só para si)
|Performance
|Limitada, pode variar conforme outros sites
|Elevada e estável
|Máxima
|Escalabilidade
|Muito limitada
|Fácil de aumentar plano
|Exige novo hardware
|Preço
|Mais baixo
|Intermédio, na Amen.pt desde 4€/mês
|Elevado
|Gestão
|Simples, ideal para iniciantes
|Equilíbrio entre controlo e facilidade
|Total, mas requer conhecimento técnico
|Indicado para
|Pequenos sites e blogs pessoais
|PME, e-commerce, agências e projetos em crescimento
|Grandes empresas, projetos críticos e aplicações pesadas
Para quem compensa esta escolha
Os VPS da Amen.pt oferecem a combinação certa entre performance, flexibilidade e preço competitivo. São uma solução sólida para quem precisa de dar o próximo passo e garantir que o seu projeto online tem recursos à altura da sua ambição:
- Startups e PMEs porque conseguem recursos dedicados sem estourar orçamento.
- Lojas online: estabilidade em picos de tráfego (como Black Friday).
- Agências/freelancers: para alojar vários clientes sem gastar muito.
- Quem quer começar pequeno e crescer: a escalabilidade torna o VPS ideal.
Por apenas 4€/mês, a Amen.pt disponibiliza uma solução robusta que alia preço competitivo, desempenho e suporte local. Uma proposta que torna acessível o que antes era exclusivo de grandes empresas.