VPS da Amen.pt: potência e estabilidade por apenas 4€/mês

Se o seu projeto online está a começar a crescer, o alojamento partilhado pode deixar de ser suficiente. E que tal ter um VPS com recursos dedicados e suporte local a partir de apenas 4€/mês?

Lojas online, plataformas de e-commerce, sites com muito tráfego ou aplicações empresariais precisam de mais potência, estabilidade e controlo.

O que é que isso significa na prática?

Um VPS (Virtual Private Server) é um servidor virtual que disponibiliza recursos dedicados (CPU, RAM e armazenamento SSD) para cada cliente. Na prática, significa que o desempenho do seu site ou aplicação não depende de outros utilizadores, como acontece no alojamento partilhado.

É a solução de “meio termo” inteligente: mais liberdade e performance, sem os custos de um servidor dedicado.

As soluções VPS da Amen.pt foram pensadas para dar resposta a diferentes necessidades, desde empresas em crescimento a agências e freelancers.

Por menos do que o preço de um café por semana, passa a ter:

CPU, RAM e SSD dedicados : o seu site não depende do desempenho de outros.

: o seu site não depende do desempenho de outros. SSD NVMe ultrarrápido : performance elevada com tempos de carregamento muito mais curtos.

: performance elevada com tempos de carregamento muito mais curtos. Tráfego ilimitado: sem custos escondidos.

sem custos escondidos. Flexibilidade total : escolha o sistema operativo e software que precisar.

: escolha o sistema operativo e software que precisar. Painel intuitivo para gerir facilmente o servidor.

para gerir facilmente o servidor. Escalabilidade simples : começa com um plano básico e aumenta recursos sempre que precisar.

: começa com um plano básico e aumenta recursos sempre que precisar. Suporte em português: um ponto diferenciador face a soluções internacionais.

VPS vs Alojamento Partilhado vs Servidor Dedicado

Para perceber melhor qual a solução ideal para o seu projeto, comparemos rapidamente as diferenças entre Alojamento Partilhado, VPS e Servidor Dedicado.

Característica Alojamento Partilhado VPS Amen.pt desde 4€/mês Servidor Dedicado Recursos Partilhados com outros utilizadores Dedicados (CPU, RAM, SSD) Exclusivos (máquina só para si) Performance Limitada, pode variar conforme outros sites Elevada e estável Máxima Escalabilidade Muito limitada Fácil de aumentar plano Exige novo hardware Preço Mais baixo Intermédio, na Amen.pt desde 4€/mês Elevado Gestão Simples, ideal para iniciantes Equilíbrio entre controlo e facilidade Total, mas requer conhecimento técnico Indicado para Pequenos sites e blogs pessoais PME, e-commerce, agências e projetos em crescimento Grandes empresas, projetos críticos e aplicações pesadas

Para quem compensa esta escolha

Os VPS da Amen.pt oferecem a combinação certa entre performance, flexibilidade e preço competitivo. São uma solução sólida para quem precisa de dar o próximo passo e garantir que o seu projeto online tem recursos à altura da sua ambição:

Startups e PMEs porque conseguem recursos dedicados sem estourar orçamento.

porque conseguem recursos dedicados sem estourar orçamento. Lojas online : estabilidade em picos de tráfego (como Black Friday).

: estabilidade em picos de tráfego (como Black Friday). Agências/freelancers : para alojar vários clientes sem gastar muito.

: para alojar vários clientes sem gastar muito. Quem quer começar pequeno e crescer: a escalabilidade torna o VPS ideal.

Por apenas 4€/mês, a Amen.pt disponibiliza uma solução robusta que alia preço competitivo, desempenho e suporte local. Uma proposta que torna acessível o que antes era exclusivo de grandes empresas.

VPS da Amen.pt