A Xiaomi não abranda e vendeu mais de 30 mil carros elétricos em agosto

· Motores/Energia 1 Comentário

Autor: Pedro Simões

  1. Rui says:
    2 de Setembro de 2025 às 09:43

    Um carro eléctrico agora, mais do que uma escolha racional para percebermos se cumpre com o que cada um precisa e se tem onde carregar, é mais uma moda!
    Se repararem até a função pública foi arrastada pela moda em jeito de obrigação!!!!! Ainda este ano um Vice-Reitor estava a contar-me que tiveram de alugar um carro de combustão para vir ter connosco, porque são obrigados a ter frota só com carros eléctricos e tinha receio de não ter autonomia para chegar, por causa do terreno montanhoso!!!!!

    Os Municípios já começaram à anos a mudar toda a frota para carros eléctricos, mas quando têem de se deslocar a Lisboa, onde estão os Ministros e Secretários de Estado que lhes entregam os cheques……. escolhem o único carro a combustão que tem o staff 🙂
    Agora os Municípios também estão a comprar eléctricos para o transporte de crianças, mas os próprios Municípios já colocam entraves na utilização dos autocarros eléctricos, adquiridos ao triplo do preço de um autocarro a combustão, já que a viatura de 36 lugares custa 450.000€!!!!!!!
    E que entraves são esses? Como este autocarro transporta miúdos antes das 9h e depois das 17:30h, faz as rotas mais planas e sem grandes subidas 🙂
    E não é utilizado durante o dia, para poder carregar para a viagem da noite que andará pelas 2 horas e meia de circuito!!!!! Portanto, durante o dia nada de visitas de estudo ou deslocações e além disso teve de ser instalado um carregador especial para a máquina!!!!!

    E vivam os eléctricos e quem paga as facturas destes desvarios (nós, mesmo sendo grande parte do autocarro subsidiado)!!!!!

