A Xiaomi não abranda e vendeu mais de 30 mil carros elétricos em agosto
É inegável o sucesso da Xiaomi no mercado automóvel. Ainda que limitada à China, a marca tem mostrado que poderá em breve ser uma das grandes empresas do ramo automóvel. Isso volta agora a estar patente nos números de vendas dos carros elétricos da marca. Em agosto vendeu mais de 30 mil veículos e não deverá abrandar.
Xiaomi não abranda nos carros elétricos
A Xiaomi EV, divisão de veículos elétricos da gigante tecnológica chinesa, anunciou que as suas entregas em agosto voltaram a ultrapassar a marca das 30.000 unidades. Este é o segundo mês consecutivo em que a empresa atinge este número impressionante. Isso consolida o sucesso espetacular dos seus primeiros modelos no mercado.
Embora, como é habitual, a Xiaomi não tenha divulgado os números exatos de vendas de agosto, confirmou que as vendas estão em linha com as de julho. Neste mês, a marca também ultrapassou as 30.000 unidades entregues aos seus clientes.
De acordo com os dados da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA), o número específico de julho foi de 30.452 veículos. Este número representou um aumento de 19,61% face às 25.459 unidades de junho.
Mais de 30 mil unidades vendidas em agosto
Este incrível ritmo de vendas deve-se em grande parte ao sucesso esmagador do seu último lançamento, o Xiaomi YU7. Este foi o seu primeiro SUV elétrico e um concorrente direto do Tesla Model Y. Após a sua apresentação a 26 de junho, o YU7 recebeu 200.000 encomendas nos primeiros três minutos. Também ultrapassou as 240.000 encomendas nas primeiras 18 horas.
Este número anormal de encomendas levou a empresa ao que muitos consideram um “problema abençoado”. As suas fábricas não conseguem satisfazer a procura. A situação chegou a tal ponto que os clientes que reservarem um YU7 enfrentam listas de espera até 56 semanas, ou mais de um ano.
O CEO e cofundador da Xiaomi, Lei Jun, chegou a recomendar carros concorrentes a quem precisasse de comprar um e não pudesse esperar tanto pela entrega.
Para tentar minorar a situação, a Xiaomi já iniciou um processo de contratação em grande escala para a segunda fase da sua fábrica em Pequim, com o objetivo de aumentar a produção em massa o mais rapidamente possível. Enquanto isso, a empresa continua a lutar para satisfazer a procura, que superou em muito até as previsões mais otimistas.
Um carro eléctrico agora, mais do que uma escolha racional para percebermos se cumpre com o que cada um precisa e se tem onde carregar, é mais uma moda!
Se repararem até a função pública foi arrastada pela moda em jeito de obrigação!!!!! Ainda este ano um Vice-Reitor estava a contar-me que tiveram de alugar um carro de combustão para vir ter connosco, porque são obrigados a ter frota só com carros eléctricos e tinha receio de não ter autonomia para chegar, por causa do terreno montanhoso!!!!!
Os Municípios já começaram à anos a mudar toda a frota para carros eléctricos, mas quando têem de se deslocar a Lisboa, onde estão os Ministros e Secretários de Estado que lhes entregam os cheques……. escolhem o único carro a combustão que tem o staff 🙂
Agora os Municípios também estão a comprar eléctricos para o transporte de crianças, mas os próprios Municípios já colocam entraves na utilização dos autocarros eléctricos, adquiridos ao triplo do preço de um autocarro a combustão, já que a viatura de 36 lugares custa 450.000€!!!!!!!
E que entraves são esses? Como este autocarro transporta miúdos antes das 9h e depois das 17:30h, faz as rotas mais planas e sem grandes subidas 🙂
E não é utilizado durante o dia, para poder carregar para a viagem da noite que andará pelas 2 horas e meia de circuito!!!!! Portanto, durante o dia nada de visitas de estudo ou deslocações e além disso teve de ser instalado um carregador especial para a máquina!!!!!
E vivam os eléctricos e quem paga as facturas destes desvarios (nós, mesmo sendo grande parte do autocarro subsidiado)!!!!!