One UI 7 é oficial e Samsung revelou a data de lançamento e que dispositivos recebem

Com o Android 15 já lançada há vários meses, esperavam-se novidades da Samsung deste essa altura. A marca estaria a preparar a One UI 7, que acabou por demorar mais do que o esperado. Agora, a empresa confirmou finalmente a data de lançamento da atualização para a One UI 7. Os primeiros smartphones Galaxy vão recebê-la a 7 de abril. Mas há mais novidades!

Após uma fase de testes beta no Galaxy S24, a Samsung oficializou a implementação do One UI 7 a partir de 7 de abril. Esta atualização trará grandes melhorias na interface e no desempenho, primeiro para os modelos mais recentes de última geração e depois para outros dispositivos.

Após anunciar uma janela de lançamento, a Samsung acaba de confirmar no seu site que a versão estável do One UI 7 começará a ser lançada no dia 7 de abril. Esta atualização, baseada no Android 15, estará disponível em primeiro lugar no Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

Até agora, o One UI 7 apenas estava disponível em versão estável no Galaxy S25 e no programa beta em alguns smartphones. A atualização parece, portanto, pronta para ser lançada numa versão estável para todos os utilizadores. Embora a mais recente versão beta, One UI 7 Beta 5, tenha sido lançada recentemente, não está fora de questão que a Samsung ofereça uma versão final antes do lançamento oficial.

A Samsung também detalhou o seu calendário de lançamento, confirmando que a atualização chegará gradualmente a outros modelos. Depois do Galaxy S24 e dos novos dobráveis, a One UI 7 será estendida à linha Galaxy S23, incluindo o S23 FE, bem como o Galaxy Z Fold 5 e o Z Flip 5.

Os tablets não ficam de fora, estando previsto o lançamento para o Galaxy Tab S10 e o Tab S9. Outros modelos deverão chegar nos próximos meses, embora a marca ainda não tenha comunicado um calendário preciso para toda a sua gama. Eis a lista dos próximos dispositivos que receberão a atualização One UI 7.

Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9

A One UI 7 traz uma grande reformulação à interface Android da Samsung. Oferece animações mais suaves, ícones reformulados e a introdução da Now Bar, que exibe informações contextuais em tempo real no ecrã de bloqueio. A integração com a IA do Galaxy também é mais profunda, e a Samsung facilita a navegação nas definições com pesquisa em linguagem natural, entre outras novidades.