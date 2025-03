Adeus ao Copilot? Atualização do Windows 11 elimina acidentalmente assistente da Microsoft

O Copilot é já uma parte essencial do Windows 11 ∈chegou para dar uma nova vida a este sistema. Com esta importância, é no mínimo estranho e caricato um novo bug, que surgiu com a última atualização. A app do Copilot simplesmente desapareceu, eliminando a IA da Microsoft do Windows 11.

Windows 11 elimina o assistente da Microsoft

2025 está a revelar-se um ano algo complicado para a Microsoft no que diz respeito às atualizações do Windows 11. Está a ponto de estar agora a sabotar-se e a como está focada com a IA. Há que recordar que no ano passado, a Microsoft anunciou uma nova versão do Windows 11, o 24H2, focada no Copilot e nas capacidades de IA.

Com o Windows 11 24H2, a Microsoft queria demonstrar que o seu sistema poderia estar na vanguarda da IA, embora não seja claro exatamente quantos utilizadores estavam realmente a solicitá-lo. Na verdade, a maior crítica desta versão estava relacionada com a falta de novas características. Talvez seja por isso que as primeiras atualizações do ano estão focadas na adição de novas funcionalidades.

Numa reviravolta, no mínimo cómica, um dos bugs na mais recente atualização elimina completamente o Copilot do Windows 11. Especificamente, falamos da atualização lançada na semana passada como parte do Patch Tuesday. Muitos utilizadores podem concordar que o Copilot é um bug e que a sua remoção faz parte do patch

É o adeus Copilot? Não, apenas um bug caricato

Brincadeiras à parte, é evidente que a Microsoft não está muito contente com o desaparecimento repentino da aplicação que tem tentado promover há um ano. A própria empresa chamou a atenção para este problema, publicando um documento de suporte afirmando estar ciente de "um problema com a aplicação Microsoft Copilot" em alguns dispositivos.

Embora a Microsoft não tenha confirmado, este problema pode estar relacionado com a próxima atualização da app Copilot. Era apenas o site do assistente numa janela separada. A nova versão trata-se de uma aplicação pensada para o Windows 11. Traz várias vantagens, como uma melhor integração com o desktop e outras funcionalidades do Windows 11, algo que se tornará mais percetível em futuras atualizações.

A Microsoft confirmou que trabalha numa futura atualização que obrigará à instalação da aplicação Copilot nos dispositivos afetados. Quem precisar de usar o Copilot agora, a boa notícia é a solução ser simples. Tudo o que tem de ser feiro é reinstalar a aplicação Copilot da Microsoft Store no computador. Ou então, aceder ao site do Copilot, pois por enquanto a experiência é a mesma.