Mercedes-Benz dá passo rumo ao futuro e usa robôs e IA para fabricar automóveis

A utilização de robôs na indústria está a ganhar terreno e a tornar-se algo normal. Já diversas marcas apostaram nesta mudança e agora há mais uma seguir este caminho. A Mercedes-Benz deu um passo rumo ao futuro e está a usar robôs e IA para fabricar os seus automóveis.

Mercedes-Benz dá passo rumo ao futuro

A Mercedes-Benz está a adicionar robôs humanoides Apollo da Apptronik às suas fábricas para completar tarefas fisicamente intensivas e de "baixa habilidade", anunciou a fabricante de automóveis e empresa de robótica na sexta-feira.

O Apollo tem 1,73 m de altura, pesa 73 kg, consegue levantar até 25 kg e consegue funcionar durante quatro horas com uma única bateria. O robô de uso geral tem braços e pernas, bem como olhos com luzes LED e um ecrã no peito que pode exibir diferentes tipos de informação. Em vez de uma boca em movimento, a boca de Apollo é outro tipo de ecrã que pode exibir um ligeiro sorriso, um ícone de chave-inglesa ou o estado da carga da bateria.

O Apollo não tem uma opção de carregamento plug-in como um veículo elétrico. Em vez disso, o robô humanoide tem baterias que devem ser removidas e trocadas quando a bateria se esgota. O robô também não precisa de usar as pernas se as suas tarefas forem estacionárias, uma vez que o seu tronco pode ser montado num poste de metal, se desejado.

Robôs e IA para fabricar automóveis

Quando um objeto ou pessoa em movimento é detetado dentro da "zona de impacto" perto de um Apollo em movimento, o robô deixa de se mover por razões de segurança. O Apollo também vem com um software que pode controlar remotamente as suas operações, e o site da empresa mostra que pode até ser controlado por um dispositivo semelhante a um comando.

O anúncio sugere que a Mercedes pode utilizar o Apollo para inspecionar peças de veículos, levar peças para a linha de montagem para que os trabalhadores humanos e entregar peças prontas. Antes de desenvolver o Apollo, parte da equipa da Apptronik ajudou a construir o robô Valkyrie de 1,88 m da NASA. A empresa anunciou o Apollo pela primeira vez em agosto de 2023.

À medida que a humanidade se aproxima aparentemente de um futuro de ficção científica, a Apptronik não é a única empresa a desenvolver novos robôs. Os robôs humanoides da Figure podem utilizar o modelo ChatGPT da OpenAI para conversar com humanos, e a fabricante de computadores portáteis Lenovo ganhou recentemente um prémio de design pelo seu robô Daystar GS de seis pernas, que foi alegadamente concebido para "recolha abrangente de dados".