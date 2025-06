O seu smartwatch com Wear OS pode em breve alertar para terramotos

Os smartwatches estão cada vez mais presentes e podem dar aos utilizadores novas funcionalidades úteis. A Google quer dar ao Wear OS essas capacidades e em breve, qualquer smartwatch com Wear OS pode em breve alertar para terramotos.

Quem vive em regiões propensas a sismos, sabe que receber alertas sobre potencial atividade sísmica o mais rapidamente possível é fundamental. É por isso que a Google lançou a sua funcionalidade de alertas de sismos para Android em 2020. Esta deteta sismos agregando dados de sensores de milhões de telemóveis.

Ao detetar um sismo, a Google envia um alerta para o dispositivo do utilizador com a magnitude estimada e a distância até ao epicentro. Embora estes alertas estejam atualmente limitados aos smartphones, parecem estar prestes a mudar, com a sua chegada aos smartwatches, algo que acontecerá em breve.

A página Notas de Lançamento do Sistema Google foi recentemente atualizada para informar: "Receberá alertas no Wear quando houver previsão de tremores num sismo". O "Wear" nesta nota refere-se aos wearables (smartwatches) com Wear OS, que, tal como os telemóveis Android, são fornecidos com a app Google Play Services. Esta funcionalidade está a ser implementada com o Google Play Services versão 25.21.

A Google não confirmou publicamente o lançamento, mas esperava-se a sua chegada desde o início do ano, após a descoberta numa análise detalhada da APK. Esta avaliação exaustiva revelou que os alertas nos smartwatches refletirão a informação exibida nos smartphones, fornecendo a distância estimada até ao epicentro e a magnitude inicial quando o tremor for detetado.

A introdução de alertas de sismo é uma excelente adição à plataforma Wear OS. As pessoas com smartwatches com capacidade próximas de um telemóvel costumam deixar os telemóveis para trás para se exercitarem ou realizarem tarefas rotineiras e, com esta funcionalidade, não precisam de se preocupar em perder um possível alerta de sismo.

O sistema de alerta de sismo do Android pode não ser perfeito, mas avisar as pessoas, mesmo com alguns segundos de antecedência, sobre um sismo iminente pode fazer toda a diferença. Já o fez no passado e com sucesso, inclusive no nosso país, onde no verão passado foi ativado num terramoto.