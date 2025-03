Forte procura motivou a Xiaomi a aumentar o seu objetivo para a entrega de carros elétricos

A entrada da Xiaomi na cena automóvel foi triunfante, com a gigante chinesa a registar considerável sucesso neste campo. Entretanto, a forte procura motivou-a a aumentar o seu objetivo de entregas de veículos elétricos em 50.000 unidades.

Na terça-feira, a Xiaomi alargou o seu objetivo de entregas de veículos elétricos para este ano, de 300.000 para 350.000 unidades, devido à forte procura.

A decisão foi partilhada pelo diretor-executivo da marca, após ter aumentado a produção para competir no segmento de luxo do mercado de veículos elétricos, rivalizando com nomes cada vez mais relevantes, como a BYD e a Geely Auto.

A Xiaomi tem feito todos os esforços para aumentar a sua capacidade de produção e fez alguns progressos.

Escreveu Lei Jun, numa publicação na rede social chinesa Weibo, referindo-se à nova meta.

Além disso, revelou que a Xiaomi produziu o seu "relatório anual mais forte da história", numa altura em que a marca procura posicionar o seu nome na indústria automóvel.

Na mesma publicação, citada pelo South China Morning Post, Lei Jun partilhou que a Xiaomi entregou 200.000 veículos elétricos, desde que começou a fabricá-los, no ano passado.

A empresa assegurou que continuará a aumentar a produção e a garantir a entrega, conforme um documento enviado à bolsa de valores de Hong Kong, esta terça-feira.

Carro elétrico ajudou a Xiaomi a superar as previsões dos analistas

Segundo o mesmo órgão de comunicação social, no ano passado, a Xiaomi registou um crescimento mais forte do que o esperado nos lucros e nas vendas, e as entregas do seu modelo SU7 tê-la-ão ajudado a superar as previsões dos analistas.

O lucro líquido aumentou 41% para 27,2 mil milhões de yuans, superando as previsões consensuais de 13% entre os analistas consultados pela Bloomberg, apesar de uma perda na sua empresa dedicada aos automóveis.

Por sua vez, as vendas aumentaram 35% para um máximo histórico de 365,9 mil milhões de yuans, que superou o consenso do mercado de 358 mil milhões de yuans.

À taxa de câmbio atual, 1 yuan = 0,13 euros.

À medida que continuamos a executar a nossa estratégia operacional e a fortalecer as nossas capacidades, todos os nossos segmentos de negócios alcançaram um crescimento significativo em 2024.

Informou a empresa, no mesmo documento enviado à bolsa de valores de Hong Kong.

De ressalvar que a capitalização em bolsa da Xiaomi ultrapassou um bilião de dólares de Hong Kong (HK$), pela primeira vez, em fevereiro.

Segundo Lu Weibing, presidente da empresa, durante uma reunião de resultados, a Xiaomi vai esforçar-se por atingir vários novos objetivos nos próximos cinco anos, nomeadamente:

Passar de produtos premium para ultra-premium; Expandir-se dos smartphones e veículos para outras categorias, criando um ecossistema completo para o futuro; Avançar da China para o mundo.

Entretanto, a Xiaomi planeia investir 30 mil milhões de yuans em Investigação e Desenvolvimento (I&D), em 2025, elevando o seu investimento total de 2021 a 2025 para 105 mil milhões de yuans.

Conforme avançado por Lei Jun, a Inteligência Artificial e os negócios relacionados com esta tecnologia serão responsáveis por um quarto do investimento total em I&D.