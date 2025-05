Algo tão simples como caminhar diariamente pode diminuir o risco de 13 cancros

Uma solução tão acessível como uma caminhada diária pode oferecer uma proteção substancial contra várias formas de cancro. Investigações demonstram, consistentemente, que a prática regular de atividade física pode mitigar o risco oncológico. Recentemente, um estudo conduzido pela Universidade de Oxford veio reforçar esta premissa.

A dimensão do estudo e as suas descobertas

A investigação envolveu mais de 85.000 indivíduos no Reino Unido, cujos níveis de atividade física diária foram monitorizados através de dispositivos portáteis. Estes aparelhos registaram não só a quantidade, mas também a intensidade do movimento.

Após um período de acompanhamento médio de seis anos, os investigadores identificaram um padrão inequívoco: um maior número de passos diários correlacionava-se com uma menor probabilidade de desenvolver até 13 tipos distintos de cancro. Notavelmente, esta associação manteve-se independentemente da velocidade a que os passos eram dados.

Os benefícios começaram a manifestar-se a partir de aproximadamente 5000 passos por dia; valores inferiores não pareceram conferir proteção significativa. Com 7000 passos diários, o risco de desenvolver cancro diminuiu em 11%. Aos 9000 passos, essa redução atingiu os 16%.

Para além deste patamar, os benefícios adicionais na redução do risco tornaram-se marginais, com ligeiras variações entre géneros. Estas observações vêm reforçar a recomendação popular de atingir os 10.000 passos diários, não apenas como meta de saúde geral, mas também como potencial estratégia de prevenção oncológica.

É importante salientar que estas correlações persistiram mesmo após o ajuste dos resultados para fatores demográficos, Índice de Massa Corporal (IMC) e outros elementos do estilo de vida, como o tabagismo. Tal sugere que as alterações observadas no risco de cancro foram efetivamente atribuíveis ao número médio de passos diários de cada participante.

⚠️ Importa salientar que a troca de atividade moderada por atividade mais acelerada não resultou em benefícios adicionais significativos, reforçando a ideia de que o simples facto de se movimentar mais, independentemente do ritmo, é o que verdadeiramente importa.

Tipos de cancro abrangidos

O estudo debruçou-se sobre 13 tipos específicos de cancro, nomeadamente do esófago, fígado, pulmão, rim, gástrico, endométrio, leucemia mieloide, mieloma, cólon, cabeça e pescoço, retal, bexiga e mama. Durante os seis anos de seguimento, cerca de 3% dos participantes desenvolveram uma destas neoplasias.

Os mais comuns nos homens foram os cancros do cólon, reto e pulmão, enquanto nas mulheres predominaram os da mama, cólon, endométrio e pulmão. Níveis mais elevados de atividade física foram mais vincadamente associados à redução do risco de seis tipos de cancro: gástrico, bexiga, fígado, endométrio, pulmão e cabeça e pescoço.

Uma das mais-valias desta investigação reside na utilização de dispositivos portáteis para aferir a atividade, em detrimento de auto-relatos, frequentemente imprecisos devido a esquecimentos ou avaliações subjetivas. Esta abordagem permitiu obter um retrato mais fiel da quantidade e intensidade do movimento dos participantes.

Ademais, o estudo destaca-se por não se ter focado exclusivamente em exercício vigoroso. Embora investigações anteriores já tivessem demonstrado os benefícios de treinos intensos na redução do risco de cancro, nem todos os indivíduos têm capacidade ou disponibilidade para tal.

Esta nova pesquisa evidencia que mesmo atividades ligeiras, como a caminhada, podem fazer a diferença, o que torna a prevenção do cancro mais acessível a um leque alargado da população.

