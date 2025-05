Itália: Carabinieri estão fartos do Alfa Romeo Tonale e a marca ameaça com tribunal

Em Itália as relações entre a polícia e a Alfa Romeu não estão as melhores. Fala-se já em escândalo. Os Carabiniere, a força de segurança italiana que se compara à GNR em Portugal, não quer o Alfa Romeo Tonale e a própria Alfa Romeo ameaça processar os Carabinieri se estes continuarem a denegrir a sua imagem.

Alfa Romeo Tonale: Entre a Inovação e a Controvérsia na Frota dos Carabinieri

A histórica parceria entre a Alfa Romeo e os Carabinieri italianos, iniciada nos anos 1950 com o modelo 1900 M “Matta”, ganhou um novo capítulo em 2023 com a introdução do SUV híbrido Alfa Romeo Tonale na frota da força policial.

No entanto, esta colaboração tem enfrentado desafios significativos devido a preocupações levantadas por membros da corporação.

Em junho de 2023, a Alfa Romeo entregou simbolicamente o primeiro lote de 400 unidades do modelo Tonale Hybrid aos Carabinieri, destinado aos Nuclei Radiomobile em toda a Itália.

Equipado com um motor híbrido de 1.5 litros e 163 cavalos, o veículo possui transmissão automática TCT de 7 velocidades. As viaturas foram adaptadas com blindagem parcial, célula para transporte de detidos, sirene eletrónica bitonal e luzes LED azuis, além de interiores modificados para acomodar equipamentos específicos como coletes à prova de bala e armas de longo alcance.

Controvérsias e Reclamações

Apesar das adaptações, o sindicato UNARMA, representando alguns membros dos Carabinieri, apresentou uma queixa formal ao Ministério Público de Roma. Alegam que o Tonale apresenta problemas de estabilidade e aderência, especialmente em situações de emergência e em estradas irregulares, características comuns nas operações policiais.

Estas deficiências, segundo o sindicato, comprometem a segurança dos agentes e a eficácia das missões.

Em resposta às alegações, a Alfa Romeo afirmou que todos os veículos fornecidos foram submetidos a rigorosos testes de segurança e cumprem com as normas estabelecidas.

A marca expressou preocupação com a imagem pública e reservou-se o direito de tomar medidas legais para proteger a sua reputação.

Conclusão:

A introdução do Alfa Romeo Tonale na frota dos Carabinieri representa um esforço para modernizar e tornar mais sustentável a mobilidade das forças de segurança italianas. No entanto, as preocupações levantadas destacam a importância de garantir que os veículos policiais atendam plenamente às exigências operacionais e de segurança dos agentes.

O desenrolar desta situação poderá influenciar futuras colaborações entre fabricantes automóveis e forças de segurança.