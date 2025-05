Apple domina mais uma vez o ranking das marcas mais valiosas do mundo

Apesar da ascensão dramática do ChatGPT, que mostra como uma marca pode ganhar fama e influenciar a sociedade a ponto de mudar as nossas vidas diárias, não conseguiu, contudo, destronar a marca da maçã. A Apple mantém-se, pelo quarto ano consecutivo, no topo do ranking Kantar BrandZ com um valor recorde de 1,3 biliões de dólares.

Apple continua a ser a mais poderosa e reconhecida à escala global

Este ano, a gigante de Cupertino voltou a conquistar o primeiro lugar na lista Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands, que destaca as 100 marcas mais valiosas do mundo com base em dados financeiros e métricas de perceção dos consumidores.

O valor total do Top 100 atingiu um recorde histórico de 10,7 biliões de dólares, o que representa um aumento de 29% face ao ano anterior.

Neste cenário em constante mudança, a Apple destaca-se novamente, com um crescimento de 28% face a 2024, consolidando a liderança que recuperou há quatro anos, depois de um interregno de sete anos.

Segundo a Kantar, o sucesso da Apple não se deve apenas ao seu desempenho financeiro. A marca exemplifica os três pilares do modelo Meaningful, Different and Salient — ser significativa, diferenciadora e presente na mente dos consumidores.

Estas qualidades permitiram-lhe manter o impulso mesmo num contexto de incerteza económica e forte concorrência.

Inteligência artificial está a conquistar o ranking

O relatório deste ano deu especial destaque à inteligência artificial. A NVIDIA registou a maior subida da história recente do ranking, alcançando o 5.º lugar com um aumento de 152% no valor da marca. Também a OpenAI estreou-se no Top 100, com o ChatGPT a surgir na 60.ª posição e um valor estimado de 43,5 mil milhões de dólares.

O estudo explora ainda o impacto da IA no marketing, no desenvolvimento de produtos e nas estratégias criativas, referindo exemplos de empresas como a Coca-Cola, Reckitt e PepsiCo que já utilizam IA para acelerar a localização de campanhas publicitárias e até a criação de novas fórmulas para snacks e bebidas.