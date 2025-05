Sam Altman diz que o ChatGPT será capaz de recordar “toda a sua vida”

Num evento sobre inteligência artificial (IA) promovido pela empresa Sequoia, Sam Altman, CEO da OpenAI, expôs uma perspetiva grandiosa para o futuro do ChatGPT. Quando um dos presentes o questionou sobre como o ChatGPT poderia tornar-se mais personalizado, Altman respondeu que, eventualmente, deseja que o modelo documente e recorde "tudo na vida de uma pessoa".

A visão de Altman: um ChatGPT com memória ilimitada

O ideal, afirmou, é um "modelo de raciocínio muito pequeno com um bilião de tokens de contexto onde se insere toda a sua vida".

Este modelo pode raciocinar em todo o seu contexto e fazê-lo eficientemente. E cada conversa que alguma vez teve na sua vida, cada livro que alguma vez leu, cada email que alguma vez leu, tudo o que alguma vez viu está lá, mais conectado a todos os seus dados de outras fontes. E a sua vida continua a ser anexada ao contexto. A sua empresa faz o mesmo com todos os dados dela.

Descreveu Altman.

Altman poderá ter fundamentos baseados em dados para acreditar que este é o futuro natural do ChatGPT. Na mesma discussão, ao ser inquirido sobre formas interessantes como os jovens utilizam o ChatGPT, referiu:

Estudantes universitários utilizam-no como um sistema operativo.

Estes carregam ficheiros, conectam fontes de dados e, de seguida, utilizam complex prompts sobre esses dados. Adicionalmente, com as opções de memória do ChatGPT, Altman disse que uma tendência que notou é que os jovens "não tomam realmente decisões na vida sem perguntar ao ChatGPT".

Pessoas mais velhas usam o ChatGPT como um substituto do Google. Pessoas na casa dos 20 e 30 anos usam-no como um conselheiro de vida.

Afirmou.

As promessas de uma IA omnipresente

Não é um grande salto imaginar como o ChatGPT poderia evoluir para um sistema de IA omnisciente. Conjugado com os "agentes" que Silicon Valley se esforça atualmente por construir, perspetiva-se um bom futuro.

Mas qual é o lado mais inquietante? Quanta confiança devemos depositar numa empresa "Big Tech", com fins lucrativos, para que esta conheça todos os aspetos das nossas vidas? Estas são empresas que nem sempre demonstram um comportamento exemplar.

A Google, que iniciou a sua atividade com o lema "don't be evil", perdeu um processo judicial nos EUA onde foi acusada de envolvimento em comportamento anticompetitivo e monopolista.

Não só se descobriu que bots chineses cumprem os requisitos de censura da China, como também o chatbot Grok, da xAI, esta semana, discutiu aleatoriamente um "genocídio branco" sul-africano quando os utilizadores lhe colocaram questões completamente não relacionadas. O comportamento, notaram muitos, sugeria uma manipulação intencional do seu motor de resposta sob o comando do seu fundador de origem sul-africana, Elon Musk.

No mês passado, o ChatGPT tornou-se tão gentil que roçava o servilismo. Utilizadores começaram a partilhar capturas de ecrã do bot a aplaudir decisões e ideias problemáticas, e até perigosas.

Mesmo os melhores e mais fiáveis modelos continuam, pura e simplesmente, a inventar coisas de tempos a tempos.

