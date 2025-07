Asteroide 2025 OS passou este fim de semana perto da Terra à velocidade de 46 mil km/h

A história diz-nos que a pergunta não será "se irá colidir", mas antes "quando irá colidir" um asteroide com a Terra. Por isso, todos os olhos são poucos para vigiar o nosso jardim galáctico. Foi nessa operação que os astrónomos seguiram o asteroide 2025 OS, que passou a alta velocidade pelo nosso planeta neste fim de semana. E houve alguma ameaça à nossa segurança?

Asteroide 2025 OS passou sem perigo "perto" da Terra

Os astrónomos detetaram a aproximação de um asteroide à Terra no passado 19 de julho de 2025, recorrendo a um telescópio de 0,5 metros do sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), localizado no Chile.

Designado 2025 OS pelo Minor Planet Center, o asteroide deslocava-se a uma velocidade de 45.720 km/h (ou 12,7 km/s) em relação à Terra. A sua passagem mais próxima ocorreu algumas horas antes da deteção, por volta das 04:20 (hora de Portugal continental) na madrugada deste sábado, dia 19 de julho de 2025.

A rocha cósmica passou a apenas 4.078 km de distância, o que é menos do que o próprio diâmetro da Terra (cerca de 12.756 km).

Se tivesse entrado na atmosfera da Terra, seria desintegrado

O ponto mais próximo registou-se a sudeste da Austrália. Felizmente, o 2025 OS não representava qualquer ameaça, dado o seu tamanho reduzido: entre 2,7 e 6 metros de diâmetro. Se tivesse entrado na atmosfera terrestre, teria provavelmente desintegrado-se como um meteoro brilhante.

Pequenos asteroides como este são difíceis de detetar devido à pouca luz solar que refletem, ao contrário dos objetos maiores, que são mais fáceis de identificar com antecedência.

Fica para a história que o asteroide 2025 OS foi descoberto a 19 de julho de 2025 e passou muito perto da Terra neste passado fim de semana. Apesar da proximidade, não representou qualquer perigo.