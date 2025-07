Poupe ao instalar o Windows 11 num novo PC

Está a montar um novo computador ou acabou de adquirir um portátil sem sistema operativo? Aproveite esta oportunidade para poupar significativamente na instalação do Windows 11 e do Microsoft Office 2021 com a ajuda das chaves digitais económicas da GoodOffer24.

A loja está com descontos até 91% em produtos Microsoft, ideais para quem quer configurar o seu novo equipamento sem comprometer o orçamento. E o melhor: pode aplicar o código promocional PPLWARE para obter ainda mais vantagens.

As vantagens de começar com o Windows 11

Instalar o Windows 11 logo de raiz garante um sistema mais rápido, seguro e atualizado desde o primeiro arranque. A nova interface, a integração com IA e o foco na produtividade são ideais para utilizadores exigentes. Mas ao invés de pagar o preço total, pode ativar o sistema com uma chave digital 100% funcional, adquirida a baixo custo.

Veja os exemplos em promoção:

Por que optar por chaves digitais?

As chaves digitais são uma forma económica de ativar software. A GoodOffer24 é uma loja com boa reputação e longa experiência no mercado, onde é possível adquirir estas chaves com garantia e apoio técnico. Com uma simples ativação online, fica com o sistema legalizado e totalmente funcional.

Preparar o seu novo PC com o essencial

Com o Windows 11 instalado e ativado, o passo seguinte é garantir que tem as ferramentas certas para produtividade e comunicação. O Office 2021 é compatível com o novo sistema operativo e inclui Word, Excel, PowerPoint e muito mais – tudo sem subscrições mensais.

Se ainda não escolheu o pack ideal, veja a recomendação:

Ative o seu novo sistema em minutos

Após a compra, receberá a sua chave digital por email. Basta seguir o processo de ativação do Windows ou do Office e, em poucos minutos, estará tudo pronto para começar a trabalhar ou jogar com estabilidade e segurança.

Aproveite esta campanha exclusiva enquanto durar e não se esqueça de usar o código PPLWARE no checkout.