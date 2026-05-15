Office 2024 perpétuo a 10€ antes do Microsoft 365 subir em julho

A Microsoft confirma aumento dos planos do Microsoft 365 em julho de 2026. Para pequenas empresas sobem entre até 17%, os Enterprise até 8%, e o plano F3 dispara 33%. A par disso, os utilizadores domésticos, sobem 43% no Microsoft 365 Personal e 30% no Family. Há uma alternativa cada vez mais difícil de ignorar: o Office 2024 Professional Plus CDKey, disponível na GoodOffer24 a partir de 10,1€ com o cupão TT30.

O que muda no Microsoft 365 a 1 de julho

A revisão de preços anunciada pela Microsoft a 4 de dezembro de 2025 foi enquadrada pela própria empresa como reflexo do investimento em mais de 1.100 funcionalidades adicionadas à suite no último ano, com destaque para a integração da inteligência artificial via Copilot e novas camadas de segurança. O ajuste é global, com correções locais por mercado.

Plano comercial Antes A partir de 1 julho 2026 Variação Microsoft 365 Business Basic 6 USD/mês 7 USD/mês +16,7% Microsoft 365 Business Standard 12,50 USD/mês 14 USD/mês +12% Microsoft 365 Business Premium 22 USD/mês 22 USD/mês 0% Microsoft 365 E3 36 USD/mês 39 USD/mês +8,3% Microsoft 365 E5 57 USD/mês 60 USD/mês +5,3% Microsoft 365 F1 2,25 USD/mês 3 USD/mês +33% Microsoft 365 F3 8 USD/mês 10 USD/mês +25%

Os planos Business Premium, Office 365 E1 e Microsoft 365 F3 doméstico mantêm os valores atuais — mas a maioria dos clientes empresariais portugueses paga pelos planos que sofrem alteração. Para clientes Enterprise com Enterprise Agreement, há ainda o efeito acumulado da remoção dos descontos por volume Level B-D ocorrida em novembro de 2025: o impacto efetivo pode aproximar-se dos 20% para grandes organizações.

O Microsoft 365 doméstico já tinha subido em janeiro de 2025

Antes do anúncio comercial, os utilizadores domésticos foram confrontados com o primeiro aumento em mais de uma década. A integração automática do Copilot e do Microsoft Designer trouxe um salto significativo nos preços anuais em Portugal:

Microsoft 365 Personal : de 69€ para 99€/ano (+43%)

: de 69€ para 99€/ano (+43%) Microsoft 365 Family: de 99€ para 129€/ano (+30%)

Quem preferiu manter o serviço sem IA pôde optar pelos planos "Classic" durante um período limitado. O movimento mais recente da Microsoft foi a criação do Microsoft 365 Premium, a 18,50€/mês (cerca de 222€/ano), que junta o Family ao Copilot Pro num único pacote.

O regresso (silencioso) do pagamento único com o Office 2024

A diferença com o Office 2024 Professional Plus em chave digital perpétua é estrutural, não cosmética. Pagamento único, instalação local, utilização ilimitada no tempo. Sem renovações automáticas, sem cloud obrigatória, sem dependência permanente de Copilot.

Em três anos, uma subscrição anual do Microsoft 365 Personal a 99€ custa quase 300€. Uma chave digital perpétua de Office 2024 Professional Plus, com cupão TT30, fica em 10,1€ — e fica para sempre.

O pacote inclui as aplicações que estruturam o trabalho de escritório há décadas: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher e Access. Não traz Copilot integrado, não inclui 1 TB de OneDrive, não recebe atualizações para futuras versões da suite. Para quem trabalha offline, gere documentação sensível ou simplesmente prefere ter o software instalado no próprio computador, é exatamente o desenho que faz sentido. Esta é, aliás, a versão perpétua que a Microsoft confirmou em 2024 estar disponível sem assinatura.

Para quem é indicado (e para quem não é)

A versão perpétua serve melhor:

Profissionais independentes que dispensam Copilot e armazenamento na cloud;

Pequenas empresas com computadores partilhados e parques tecnológicos estáveis;

Utilizadores domésticos que escrevem, organizam finanças pessoais ou preparam apresentações pontuais;

Estudantes que preferem uma ferramenta fixa, sem subscrições anuais.

Não serve quem depende de colaboração intensiva em tempo real, integração com Teams empresarial, sincronização do OneDrive como repositório principal ou funcionalidades de IA generativa nativas no documento. Esse perfil continuará a justificar o Microsoft 365.

Como utilizar o cupão TT30

A ativação do desconto é simples e demora menos de um minuto:

Aceder ao produto Office 2024 Professional Plus na GoodOffer24; Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento; Inserir o código TT30 no campo de cupão antes de finalizar; Concluir a compra — a chave digital é entregue por email em poucos minutos.

A ativação no Windows segue o procedimento habitual, inserindo a chave fornecida durante a instalação ou posteriormente em Definições > Sistema > Ativação.

Outras chaves digitais com cupão TT30

Para quem aproveita o momento para renovar o sistema operativo ou adicionar versões anteriores do Office, a lista da GoodOffer24 inclui:

Vale a pena trocar a subscrição pelo Office 2024 perpétuo?

A pergunta certa não é se a subscrição é cara — é se o utilizador médio precisa do que a subscrição inclui. Para quem usa o Word, o Excel e o PowerPoint várias vezes por semana mas dispensa Copilot e cloud, o cálculo é evidente. Para quem extrai valor real do Copilot Pro e do OneDrive, a versão perpétua não substitui a subscrição. A escolha, como quase sempre na informática, depende do perfil de utilização — não da pressão comercial do momento.

Antes de 1 de julho, no entanto, a janela é particularmente favorável para quem queira sair do ciclo das subscrições com uma decisão única e definitiva.

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