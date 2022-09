Consola AyaNeo Geek traz o processador AMD Ryzen 7 6800U e custará 725 dólares

Se tem estado atento às notícias tecnológicas, certamente que já se deu conta de que têm aparecido uns modelos novos e diferentes de consolas portáteis de videojogos, criadas por marcas que não são tão populares.

E hoje falamos de mais um modelo de uma empresa já aqui mencionada. Trata-se da AyaNeo Geek, uma consola portátil que conta com o poderoso processador Ryzen 7 6800U e que vai custar 725 dólares.

AyaNeo Geek: consola com Ryzen 7 6800U por 725 dólares

Depois de termos escrito sobre a consola portátil AyaNeo Next, hoje vamos ficar a conhecer melhor outro modelo, a AyaNeo Geek. Esta consola pertence à empresa AyaNeo, conhecida sobretudo pelas suas consolas de jogos baseadas no sistema operativo Windows.

A AyaNeo Geek vai contar com o poderoso processador AMD Ryzen 7 6800U, o qual vai permitir que o equipamento execute praticamente todos os jogos. Este CPU é o mesmo que também equipa outra consola portátil que já aqui falámos, a AOKZOE A1. O chip conta com 8 núcleos e 12 threads de processamento, é baseado na arquitetura Zen 3+ da AMD e produzido num processo de 7 nm. Este processador é capaz de atingir uma frequência base de 2,70 GHz e turno de 4,70 GHz.

Integrada no CPU vem a iGPU AMD Radeon 680M, com 768 processadores Stream a 2,20 GHz e baseada na arquitetura RDNA2. Como termo de comparação, a Steam Deck da Valve conta com 512 processadores Stream nos gráficos integrados. Quanto ao consumo energético, este deverá rondar entre 15W a 28W.

Apesar de a marca não ter revelado, estima-se que o ecrã seja de 7 polegadas, o qual o utilizador poderá conseguir as resoluções de 800p ou 1200p.

A memória RAM é LPDDR de 16 GB a 6.400 MHz e quanto ao armazenamento o consumidor pode escolher entre a versão de 512 GB e 1 TB.

A AyaNeo Geek traz 3 portas USB-C 4.0, um leitor de cartão Micro SD TF para expandir o armazenamento, um leitor de impressão digital, rede sem fios WiFi 6, Bluetooth 5.2, giroscópio duplo, entre muitos outros recursos. Quando ao sistema operativo, este é o Windows 11/AyaNeo OS.

No que respeita ao preço, esta consola portátil está à venda por 4.399 yaun (~635 dólares), no entanto há a indicação de que fora do mercado asiárico a AyaNeo Geek possa custar 725 dólares / 750 euros.

Para obter mais informações sobre este e outros equipamentos da marca, clique aqui.