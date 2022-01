AyaNeo: consola parecida com a Nintendo Switch traz Ryzen 7 5800U e 32 GB de RAM

Se é adepto de videojogos e consolas, então hoje temos uma novidade que lhe pode interessar. Trata-se da nova linha de consolas AyaNeo, onde os modelos são semelhantes à popular Nintendo Switch. Os equipamentos contam com APU Ryzen 7 5800U e memória RAM de 32 GB.

As consolas vão entrar em sites de crowdfunding no mês de fevereiro e há quem diga mesmo que terão um melhor desempenho do que a Steam Deck da Valve.

AyaNeo anuncia nova linha de consolas de videojogos

A AyaNeo é uma empresa conhecida sobretudo pelas suas consolas de jogos baseadas no sistema operativo Windows. E agora a marca anunciou a sua nova geração de consolas de mãos.

A linha conta com vários modelos, como as consolas AyaNeo Next, Next Advance e Next Pro, equipadas com a APU AMD Ryzen 7 5800U "Cezanne-U", baseada na arquitetura AMD Zen 3 com 8 núcleos e 16 threads com GPU Radeon RX Vega 8. Os equipamentos trazem um design renovado e bastante elegante.

Ao nível do desempenho gráfico parece não haver grandes diferenças em relação aos modelos anteriores. Contudo, no geral, o desempenho mostra-se superior muito devido aos núcleos Zen 3 e aos clocks superiores.

A linha AyaNeo Next vai manter o ecrã IPS LCD de 7 polegadas e resolução 1280 x 800 dos modelos anteriores. Contará com comandos analógicos, um D-pad e botões, tudo num conjunto que traz algumas melhorias. O próprio CEO da empresa revela que esta é mais uma reinvenção da geração anterior.

O modelo Next Pro consegue ainda expandir a sua capacidade de memória RAM LPDDR4-4266 para 32 GB, o dobro dos restantes duas variantes. Todas as versões anunciadas contam com um SSD M.2-2280 NVMe com capacidade até 2 TB.

Segundo o site Tom'sHardware, ao nível do hardware, a AyaNeo Next pode mesmo conseguir um melhor de desempenho de CPU quando comparada com a Steam Deck da Valve. Mas no que respeita aos gráficos poderá não ser melhor do que a consola da dona da Steam.

O CEO da AyaNeo diz não haver ainda uma data marcada para o lançamento destas consolas no mercado. Mas espera que estejam disponíveis o mais breve possível. Para além disso, a consola AyaNeo Next vai começar a estar em sites de crowdfunding a partir do mês de fevereiro.

Alguns sites avançam também com os preços estimados, que pode conferir na lista abaixo:

AyaNeo Next com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento por 1.315 dólares nas lojas e 1.265 dólares no lançamento

Next Advance com 16 GB de RAM e 2 TB de armazenamento por 1.465 nas lojas e 1.365 dólares no lançamento

Next Advance (Signature Edition) com 16 GB / 2 TB por 1.465 dólares em loja e 1.345 dólares no lançamento (apenas 30 unidades)

Next Pro com 32 GB de RAM e 2 TB de armazenamento por 1.565 dólares nas lojas e 1.465 no lançamento (apenas 500 unidades)

Pode conhecer estas consolas em mais pormenor aqui.