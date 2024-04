Tesla dá “tudo” na China! Marca lança empréstimos com 0% de juros

Numa ação arrojada e apetecível para os consumidores chineses, a Tesla está a conduzir uma ação que oferece empréstimos sem juros no maior mercado de veículos elétricos do mundo.

Após perder quota de mercado num mercado crítico do segmento automóvel, a Tesla tomou a decisão arrojada de disponibilizar empréstimos com 0% de juros.

De acordo com dados da Associação de Carros de Passageiros da China, citados pela Bloomberg, a participação de mercado da Tesla caiu de 10,5% para cerca de 6,7% ao longo de 2023. Na mesmo linha de resultados, estão os dados referentes ao primeiro trimestre de 2024, que vimos aqui. Estes indicam que as entregas globais viram-se reduzidas pela primeira vez em vários anos.

China recebe grande impulso para comprar um Tesla

Sendo a China o maior mercado de veículos elétricos do mundo, a Tesla apressou-se e está a conduzir uma ação que - supomos - é desejada pelos entusiastas da marca em todo o mundo. A ideia deverá passar por impulsionar as vendas, por via de uma oferta apetecível.

Após o fim dos incentivos que a marca oferecia, na China, foi lançada uma modalidade nova, que assegura empréstimos com 0% de juros por um período limitado.

Este incentivo aplica-se ao Model 3 e ao Model Y, e requer um pagamento inicial de 79.900 yuans (cerca de 10.300 euros).

Com a possibilidade de um empréstimo com 0% de juros, na China, surge a questão: para quando na Europa?