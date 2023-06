Escândalo Dieselgate: Antigo diretor executivo da Audi condenado…

Apesar de já ter acontecido há algum tempo, o caso Dieselgate ainda hoje é notícia. Os mais recentes desenvolvimentos do caso levaram à condenação de Rupert Stadler, antigo diretor-executivo da Audina, na Alemanha. Este é o primeiro executivo do Grupo Volkswagen a receber uma sanção penal no âmbito dos motores a gasóleo manipulados.

Dieselgate: Rupert Stadler foi condenado a uma pena suspensa de 21 meses de prisão

Apesar de já terem passados alguns anos, o escândalo batizado de “DieselGate” contínua na memória de todos. Houve proprietários de veículos que foram compensados, mas há ainda muitos processos a decorrer.

Rupert Stadler, antigo diretor-executivo da Audi, filial da Volkswagen, foi julgado na Alemanha no caso Dieselgate. De relembrar que a Volkswagen admitiu ter instalado dispositivos em 11 milhões de veículos das marcas do grupo que os faziam parecer menos poluentes em testes de laboratório. De acordo com as mais recentes notícias do caso, Rupert Stadler foi condenado na Alemanha a uma pena suspensa de 21 meses de prisão e a uma multa de 1,1 milhões de euros.

Stadler admitiu, no tribunal de Munique, ser culpado no escândalo dos motores diesel manipulados. Rupert Stadler disse que "aceitou" que os veículos fossem colocados à venda com ‘software’ não autorizado. Além disso, "falhou" em informar os parceiros da Volkswagen, segundo a declaração lida pela advogada, Ulrike Thole-Groll. Stadlera é o principal arguido no primeiro processo penal deste caso.

O escândalo que foi batizado com o nome Dieselgate teve um impacto mundial e prejudicou fortemente a reputação da indústria automóvel alemã.