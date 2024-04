Pedir fatura com NIF deve dar bónus! Saiba do que falamos…

Nem todos os cidadãos pedem faturas com o seu número de contribuinte. Normalmente o motivo prende-se com o facto de se considerar que as estruturas do Estado passam a saber "mais" da nossa vida. Mas pedir fatura com NIF deve dar bónus.

Fatura com NIF pode ser canalizado para planos poupança reforma (PPR)

Já ouviu falar no Livro Verde da Sustentabilidade da Segurança Social? De acordo com as informações, a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social enviou uma nota às redações há uma semana a revelar que entregou a versão preliminar do Livro Verde e notas técnicas ao Ministério do Trabalho de Ana Mendes Godinho para que fosse integrado no processo de transição de pastas para o novo Executivo.

Segundo revela o Expresso, no Livro Verde para a Sustentabilidade da Segurança Social é proposto que 1 ponto percentual do IVA que consta das faturas pedidas pelos consumidores seja canalizado para planos poupança reforma (público ou privados) e sirva para reforçar o valor futuro das pensões.

Mais do que as vantagens para o próprio país e para a economia na qual todos nos movimentamos, pedir fatura com NIF é vantajoso para nós, cidadãos.

Segundo a DECO Proteste, "todos os consumidores que pedirem faturas com o número de contribuinte ao pagarem um bem ou um serviço estão automaticamente habilitados a participar no sorteio Fatura da Sorte". Acontece desde 2014 e, hoje, os prémios consistem em Certificados do Tesouro no valor de 35 mil euros.