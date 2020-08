Conhecer o estado do tempo é essencial neste período de férias. Preparar um fim de semana na serra, arrendar uma casa com piscina ou preparar a semana de férias junto ao mar, podem ser planos estragados se o tempo não ajudar.

Todos nós temos no nosso smartphone apps que ajudam a perceber o estado do tempo ou, simplesmente, o Google, que dá uma boa perspetiva. Mas existem apps que podem dar informação acrescida e que ainda oferecem widgets com boa informação diária.

Tempo de WeatherBug

Em primeiro lugar, deixamos como sugestão a WeatherBug. Esta app oferece toda a informação meteorológica do momento e até 10 dias. Inclui ainda um mapa que pode personalizar com a informação que pretende que surja.

A qualidade do ar é um parâmetro também divulgado, bem como o risco de incêndio ou o vento que se faz sentir. Tem disponíveis três widgets com informação básica do estado do tempo no momento.

Homepage: WeatherBug

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Previsão meteorológica: The Weather Channel

A The Weather Channel é uma app da IBM e assume-me como uma das mais completas deste rol de sugestões. Além das informações básicas do estado do tempo, com previsão hora a hora, inclui também o mapa com radares, onde pode ser definida a informação a apresentar.

Há depois informações adicionais, como o índice de mosquitos, o índice de calor e até informação relativa à COVID-19, em Portugal e no mundo. Disponibiliza, para acesso rápido à informação, alguns widgets para o ecrã do smartphone.

Homepage: The Weather Channel

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Windy.com – Radar e previsão do tempo

A Windy.com é uma excelente opção para quem é praticante de desportos no mar. Além de ser baseado nas condições do vento, apresenta detalhes que nenhuma outras das opções apresenta, mesmo nos widgets.

Além disso, inclui acesso às câmaras em direto, posicionadas nas praias e até em algumas estradas.

Homepage: Windyty SE

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Today Weather – Previsão, Radar e Alerta Severo

Igualmente com informação muito completa, mas não tão preciso quanto as outras opções, existe a Today Weather. É bastante minimalista e os Widgets que oferece revelam boa informação.

Além disso, inclui gráficos de leitura rápida e com animações subtis.