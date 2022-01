5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

Agora que o ano está a começar vamos deixar-lhe um lote de novas aplicações para Android que farão a diferença no seu dia-a-dia.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Aplicações para Android

Brave Browser

Para quem procura uma solução de browser mais seguro, onde a privacidade é um fator importante, o Brave Browser surge como opção natural. Este navegador garante, por exemplo, que o utilizador não seja rastreado por anúncios ou infetado por malware e pop-ups.

Homepage: Brave Software

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Complemento O seu Telemóvel - Ligar ao Windows

A melhor forma de ter o smartphone Android no Windows é com a aplicação desenvolvida pela própria Microsoft. Esta app garante ao utilizador o acesso ao conteúdo do smartphone e, inclusivamente, pode receber chamadas e responder a mensagens pelo computador.

Homepage: Microsoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Stitcher Radio

As apps de rádio e de streaming são inúmeras e poderá encontrar aqui algumas sugestões também interessantes. A Stitcher Radio surge como mais uma opção com mais de 15 mil programas, podcasts e rádios em direto.

Homepage: Stitcher, Inc

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,7 Estrelas

Adobe Scan: PDF Scanner e OCR

Os smartphones hoje em dia já têm na app da câmara uma opção para captura de documentos e até com funcionalidades interessantes. No entanto, a solução da Adobe é muito mais poderosa, com opções avançadas para melhorar a qualidade do documento, ocultar informação e até de partilha.

Homepage: Adobe

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Veja ainda:

Headspace: Meditação e Mindfulness

A Meditação não é a solução para todos os males, mas pode ser muito importante para o ajudar a controlar problemas de ansiedade ou aliviar o stress do dia a dia.

A app Headspace oferece meditação guiada e exercícios de mindfulness que poderão fazer a diferença na sua vida.