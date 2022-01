Apple poderá lançar um novo ecrã mais barato para completar a oferta do Pro Display XDR

A Apple lançou em dezembro de 2019 um ecrã de altíssima qualidade, o Pro Display XDR, que custa atualmente cerca de 6 mil euros. No entanto, a empresa de Cupertino poderá estar prestes a lançar num novo modelo, agora a metade do preço, para completar a sua oferta neste segmento. Segundo informações partilhadas pelo analista Mark Gurman da Bloomberg, este novo produto deverá chagar ao mercado com o preço de 2500 dólares.

Esta é uma boa notícia para todos aqueles que há muito tempo esperavam por uma substituição do Apple Thunderbolt Display descontinuado.

Ano novo... novo ecrã Apple?

Não é novidade que desde há muito tempo que se esperava que a Apple substituísse o Apple Thunderbolt Display descontinuado. A ideia seria a tecnológica americana lançar um monitor que se aproximasse da qualidade (e preço) do Pro Display XDR.

No seu último boletim informativo semanal, o primeiro em 2022, Mark Gurman afirma que a Apple está a trabalhar num ecrã externo que custará "cerca da metade" do Pro Display XDR. Este será um ecrã que, portanto, não deve ser entendido como a segunda versão do Pro Display.

Gurman afirma que "espera" que este novo produto chegue no próximo ano, sem dar mais detalhes se é uma informação das suas fontes ou uma suposição baseada nos dados que temos deste ecrã. De qualquer modo, o analista da Bloomberg deixa mais informações do que seria a nova versão do Thunderbolt Display.

Se recuarmos ao que ele disse no mês passado:

Um ecrã de custo mais baixo, acho eu, seria um produto popular para quem quer adicionar um ecrã maior ao seu novo MacBook Pro sem gastar o equivalente a um carro de luxo com o Pro Display XDR. Neste ponto, o custo do fabrico deste produto provavelmente caiu, e com alguns ajustes e talvez uma ligeira queda no brilho, a Apple poderia chegar a um ecrã de qualidade semelhante (num tamanho um pouco menor) por cerca de metade do preço.

Esta informação complementa o que vimos em dezembro passado, em que Dylandkt deu a saber como a LG fabrica, ou melhor, testa alguns ecrãs que, ao que parece, a Apple desenvolve.

Dos três ecrãs que falámos, é possível pensar que alguns deles tenham como destino o suposto iMac Pro de 27 polegadas, enquanto o resto pode muito bem ser o Apple Display que muitos esperam que a Apple coloque no mercado.

Na verdade, olhando um pouco ao historial, a aventura da Apple no mercado dos ecrãs tem sido, no mínimo, peculiar. O antigo Apple Thunderbolt Display era uma excelente opção para poder estender a área de trabalho dos nossos computadores ou para montar um computador próximo a um Mac mini usando exclusivamente hardware Apple.

Contudo, este ecrã, lançado em 2011 e descontinuado em 2016, levou a Apple a oferecer alternativas de terceiros, e mais tarde apresentou o Pro Display XDR, um monitor que, como vimos na época, se destinava a um público totalmente diferente.

Portanto, olhando agora para o futuro, seria muito interessante ver a Apple a lançar um ecrã com a qualidade do Pro Display XDR... mas por cerca de 2500 dólares.