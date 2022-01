Elon Musk tem um problema! Os gatos gostam das antenas da Starlink

Com tanta inovação, às vezes há pormenores que escapam e só se descobrem quando a "tecnologia" está no mercado. De acordo com alguns relatos os gatos parecem gostar das antenas da Starlink.

Mas qual a provável razão para os gatos se instalarem nas antenas da Starlink?

Antenas da Starlink funcionam muito bem até que os gatos a usam...

Como qualquer antena, as da Starlink são também usadas para receber sinais, neste caso o sinal dos satélites da SpaceX em órbita. No entanto, as antenas da Starlink estão a ser "aproveitadas" para outros fins! De acordo com algumas informações, devido ao calor emitido pelas antenas, os gatos têm-se aproveitado para momentos de conforto.

No twitter, um utilizador com o nome Aaron Taylor, deixou a seguinte mensagem "Starlink funciona muito bem até que os gatos descobrem que o prato emite um pouco de calor em dias frios"

Desde sempre que nos habituámos a ver os pratos das antenas parabólicas com uma forma circular. Esta é a forma mais natural e que, aparentemente, seria a mais eficiente para conseguir a melhor receção e potência de sinal.

O Pplware também noticiou que um utilizador nos Estados Unidos regou o prato para o arrefecer, mas o superaquecimento deixou-o offline durante 7 horas. Quando o serviço de Internet de banda larga por satélite do utilizador foi interrompido, a aplicação Starlink emitiu uma mensagem de erro que dizia: "Off-line: encerramento térmico." O prato "superaqueceu" e "o Starlink vai ligar-se de novo depois de arrefecer" - ver aqui.

Entretanto, tal como informamos aqui, a Starlink já apresentou o seu novo kit de acesso, onde está presente uma nova antena. Esta tem uma forma completamente diferente do que nos habituámos a ver e do que se considera normal e mais eficiente.

Leia também...