iPhone: Como reproduzir sons relaxantes para embalar o seu sono

Hoje vamos dar uma dica para ativar o modo sons de fundo no iPhone e criar um atalho rápido para poder na hora certa embalar o seu sono com o som do mar, da chuva ou outro tipo de som, também chamado ruído branco.

Por vezes precisamos de um pouco de som tranquilo para embalar o nosso sono. Há quem o faça com música, outros precisam de sons diferentes, que na memória de cada um são sons pacificadores, como o som do mar, da água dos rios a passar, do vento a acariciar as árvores ou da chuva a amaciar as terras.

Como tal, recorrendo ao iPhone, vamos mostrar esta funcionalidade e automatizar para ser mais fácil, na hora que está quase a encostar a cabeça à almofada, poder ativar esta cortina sonora.

Como ativar os sons de fundo do iPhone

Estes sons estão numa categoria muito própria, a da Acessibilidade.

Abra as Definições ;

; Dentro escolha a opção Acessibilidade e Áudio/Visual ;

e ; Nesta lista de opções escolha Sons de fundo ;

; Ative esta opção no primeiro slider;

Aqui dentro no menu Som escolha o som de fundo que quer usar para relaxar.

Dentro ainda deste menu, é importante ajustar o nível de volume, escolher se quer que o som seja reproduzido enquanto outras fontes de multimédia estão a reproduzir. Também pode ajustar o nível de volume também para isso.

Um último ajuste serve para definir se quer que estes sons de fundo parem quando o iPhone é bloqueado. Para isso basta ativar o slider no final deste menu, tal como vemos na última imagem.

Mas e não podemos ter esta funcionalidade em modo botão no ecrã fontal?

Claro que sim, podemos criar um atalho para disparar estes sons sempre que sejam necessários e podemos fazer mais, podemos mesmo usar outras funcionalidade para nem ser necessário virmos ao ecrã para ativar esta opção. Com dois ou três toques na parte traseira do iPhone, podemos ativar este atalho.

Como criar um atalho para ativar os sons de fundo

Conforme referimos atrás, podemos usar um atalho para correr esta ação de ativar os sons de fundo. Assim basta deitar e clicar no atalho.

Abra a app Atalhos ;

; Agora clique em Adicionar ação ;

; Pesquise agora o comando Definir sons de fundo ;

; Neste novo menu, em cima do comando coloque a opção Alternar e clique no botão OK ;

e clique no botão ; Feito o atalho, nos 3 pontos do ícone altere o nome do atalho .

. Agora no mesmo local faça Partilhar, para colocar o atalho como ícone no iPhone.

Claro que este atalho terá de ser acionado dentro dos ecrãs. Mas podemos também usar outra funcionalidade muito interessante do iPhone, os toques na traseira do equipamento.

Vá a Definições , depois Acessibilidade ;

, depois ; Dentro da Acessibilidade vá a Toque ;

; Agora escolha Toque na parte de trás ;

; Em Duplo toque e escolha a ação que quer fazer e escolha Atalhos ;

; Dentro dos atalhos escolha aquele que criou agora, no nosso caso chama-se Sons de sono.

Agora com dois toques ativa estes sons e com dois toques desativa. Bons sonhos!