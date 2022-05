Quer relaxar enquanto usa o seu iPhone? Conheça este método

Não há nada como aquele momento em que sabe que já cumpriu todas as tarefas do seu dia e chegou a hora de relaxar da forma mais cómoda possível. Provavelmente, nestes momentos, ouve música enquanto navega no seu smartphone. Se sim, saiba que, nos iPhones com iOS 15, sons relaxantes são incorporados diretamente no sistema operativo.

Portanto, saiba como ativá-los para poder relaxar enquanto usa o seu iPhone.

O que diferencia este método de uma app para ouvir música é que caso abra um vídeo ou até mesmo a sua câmara, o som de fundo não para, dando a parecer que está realmente no ambiente escolhido.

Se isto lhe agrada, descubra como ativar facilmente estes sons.

Ative sons de fundo para relaxar enquanto usa o seu iPhone

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Deslize para baixo e vá a "Acessibilidade" > "Áudio/visual" .

3. Depois, aceda a "Sons de fundo" e ative a opção no topo da página para iniciar os Sons de Fundo.

Pode escolher entre alguns sons diferentes. Basta clicar em "Som" e escolher uma das seguintes opções:

Ruído equilibrado

Ruído claro

Ruído escuro

Oceano

Chuva

Riacho

Na página "Sons de fundo", pode ajustar o volume do som independentemente de outras definições do iPhone. (Imagem 1)

Há também opção para ativar os sons de fundo enquanto reproduz multimédia no seu iPhone. (Imagem 2)

E finalmente para que os sons parem quando o ecrã está bloqueado. (Imagem 3)

Uma forma mais rápida de ativar os sons de fundo no seu iPhone

Há uma forma mais rápida de aceder a tudo isto se preferir não andar pelos menus sempre que quiser ligar os sons de fundo. Assim que tiver definido o seu som preferido a partir dos passos acima, siga estes:

1. Vá novamente para o menu de "Acessibilidade".

2. Deslize até baixo e clique em "Atalho de acessibilidade".

3. Clique em "Sons de Fundo" para os selecionar.

Isto irá definir o som de fundo como o seu atalho de acessibilidade para que o seu som preferido seja reproduzido sempre que fizer um triplo clique no botão lateral, mesmo com o ecrã bloqueado.

Seja como for, tem acesso instantâneo a sons relaxantes sempre que precisar deles.

Leia também...