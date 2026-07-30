20 ideias de projetos DIY para experimentar com o Home Assistant (Parte 2)

O Home Assistant permite criar automatizações cada vez mais sofisticadas recorrendo a sensores, ecrãs inteligentes, dispositivos Matter e ESPHome. Nesta segunda parte da nossa série reunimos mais 10 projetos DIY que podem servir de inspiração para melhorar qualquer casa inteligente.

Depois de explorarmos alguns projetos na primeira parte desta série, chega a altura de conhecer outras ideias igualmente interessantes. Entre sistemas de segurança, dashboards inteligentes, automação de jardins e aquários, existem soluções para praticamente qualquer necessidade.

Tal como acontece no primeiro artigo, a maioria destes projetos foi desenvolvida pela comunidade do Home Assistant e demonstra bem a flexibilidade desta plataforma.

1️⃣ Monitor do poço de drenagem com alertas automáticos

Quem possui uma cave ou garagem sujeita a inundações sabe a importância de acompanhar o nível da água.

Este projeto utiliza um ESP32-C3 e um sensor ultrassónico HC-SR04 para medir continuamente a altura da água num poço de drenagem. As medições são disponibilizadas ao Home Assistant através do ESPHome, permitindo visualizar os valores em dashboards e criar automatizações.

Entre as ações possíveis encontram-se:

Receber notificações quando o nível sobe demasiado.

Ativar bombas automaticamente.

Criar alertas sonoros.

Registar um histórico das medições.

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2️⃣ Fechadura inteligente sem substituir a existente

Nem sempre é possível instalar uma fechadura inteligente convencional, especialmente em casas arrendadas. Este projeto resolve esse problema utilizando um motor ligado a uma engrenagem impressa em 3D que roda o puxador existente, sem alterar permanentemente a porta.

Depois de integrado no Home Assistant através do ESPHome e do Node-RED, torna-se possível:

Trancar e destrancar a porta remotamente.

Criar automatizações baseadas na presença.

Integrar o controlo com outros dispositivos da casa.

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3️⃣ Aprender a criar dispositivos Matter

O Matter está rapidamente a tornar-se o principal padrão para casas inteligentes. Este guia ensina os primeiros passos utilizando um XIAO MG24, explicando como configurar dispositivos compatíveis, emparelhá-los e integrá-los no Home Assistant.

Para quem pretende começar a desenvolver hardware preparado para o futuro, este é um excelente ponto de partida.

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4️⃣ Dashboard LED gigante para o Home Assistant

Porquê consultar constantemente o telemóvel quando pode ter toda a informação importante sempre visível? Este projeto utiliza uma matriz LED RGB de grandes dimensões ligada a um Raspberry Pi Zero 2 W para apresentar informação em tempo real. O painel pode mostrar:

Previsão meteorológica.

Eventos do calendário.

Temperatura e humidade.

Estado do sistema de climatização.

Qualidade do ar.

Alertas importantes.

Toda a informação é atualizada através de MQTT, criando um verdadeiro painel central da casa inteligente.

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5️⃣ Aquário totalmente automatizado

Os aquários exigem manutenção constante, mas este projeto reduz bastante esse trabalho. Recorrendo a um XIAO ESP32-S3, é possível automatizar várias tarefas:

Alimentação automática dos peixes.

Monitorização da temperatura.

Controlo da humidade.

Avaliação da qualidade da água.

Visualização remota através de vídeo.

Avisos por voz.

Controlo remoto através do Home Assistant.

É uma das soluções mais completas para quem pretende transformar um aquário num sistema verdadeiramente inteligente.

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6️⃣ Dashboard num ecrã monocromático e-ink

Os ecrãs ePaper continuam a ser uma das melhores opções para dashboards permanentes devido ao seu consumo reduzido. Este projeto apresenta duas abordagens distintas:

Uma configuração muito simples que replica diretamente o dashboard do Home Assistant.

Uma solução baseada em ESPHome totalmente personalizável.

Entre a informação apresentada podem estar a temperatura, humidade, meteorologia, estado da bateria dos dispositivos e outras entidades escolhidas pelo utilizador.

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7️⃣ Painel meteorológico com ePaper a cores

Se procura um aspeto mais elegante, este projeto utiliza um ecrã ePaper a cores para criar um painel dedicado à meteorologia. Através da integração de dados meteorológicos no Home Assistant, o ecrã apresenta:

Previsão diária.

Previsão horária.

Temperatura.

Velocidade do vento.

Outros indicadores meteorológicos.

O resultado é um painel discreto, de elevada legibilidade e praticamente sem consumo energético quando a imagem permanece inalterada.

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8️⃣ Sistema inteligente para cuidar das plantas

Esquecer-se de regar as plantas pode deixar de ser um problema. Este projeto combina um sensor de humidade do solo com um interruptor que controla automaticamente uma bomba de água. Depois de cada rega, um ecrã ePaper apresenta informação como:

Humidade do solo.

Temperatura ambiente.

Humidade relativa.

Estado atual do sistema.

É uma solução especialmente útil para quem possui várias plantas ou passa frequentemente vários dias fora de casa.

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9️⃣ Sistema inteligente de controlo da iluminação

Este projeto demonstra como controlar vários circuitos de iluminação utilizando um módulo de interruptores Wi-Fi de seis canais. Além do controlo das luzes, o sistema recolhe dados de sensores ambientais e apresenta toda a informação num dashboard em ePaper. Desta forma, é possível consultar rapidamente:

Estado de cada circuito de iluminação.

Temperatura.

Humidade.

Outras leituras provenientes dos sensores Grove.

É uma excelente solução para centralizar informação e controlo num único equipamento.

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🔟 Controlo inteligente através de voz e sensores de presença

Uma das áreas que mais tem evoluído no Home Assistant é a interação natural com a casa. Existem dois projetos particularmente interessantes nesta área.

O primeiro utiliza um módulo ReSpeaker equipado com quatro microfones, permitindo captar comandos de voz com elevada precisão para controlar dispositivos e automatizações.

O segundo recorre a um sensor mmWave de 60 GHz capaz de detetar presença humana de forma muito mais fiável do que um sensor PIR tradicional. Por exemplo, quando alguém entra no escritório, o Home Assistant liga automaticamente a iluminação e desliga-a assim que deixa de existir presença.

A combinação de reconhecimento de voz e deteção precisa de presença permite criar automatizações mais naturais e praticamente invisíveis para o utilizador.

Ver projeto 1

Ver projeto 2

O Home Assistant continua a surpreender

Os projetos apresentados nesta segunda parte demonstram que o Home Assistant pode ir muito além da simples automação de luzes ou tomadas inteligentes. Com sensores, ecrãs e microcontroladores acessíveis, é possível criar soluções verdadeiramente personalizadas para segurança e conforto.

Se juntar estas ideias às 10 apresentadas no primeiro artigo, terá um conjunto de 20 projetos capazes de servir de inspiração para desenvolver uma casa inteligente muito mais completa e adaptada às suas necessidades.

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