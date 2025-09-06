Europa em alerta: mapa expõe a supremacia asiática na indústria automóvel

A indústria automóvel está a atravessar um período de grandes mudanças e os números de 2024 não deixam margem para dúvidas: a Ásia, com a China à frente, domina cada vez mais a produção mundial de veículos. Na Europa, os dados são vistos com preocupação.

Em 2024 venderam-se em todo o mundo entre 75 e 85 milhões de veículos, um crescimento superior a 2% face ao ano anterior. Mas se a pergunta é: que país fabrica mais carros?

A resposta é clara e vem ilustrada num mapa elaborado pelo Visual Capitalist com dados da OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers). O grande nome é a China.

Automóveis: China na liderança absoluta

O gigante asiático produziu mais de 31 milhões de veículos em 2024, dominando por completo o mercado mundial. A acompanhar a China estão os Estados Unidos, com mais de 10,5 milhões de unidades, e o Japão, com 8,2 milhões. Juntos, estes três países representam 54% da produção global.

A força asiática não fica por aqui: Índia (6 milhões) e Coreia do Sul (4,1 milhões) reforçam a hegemonia da região, embora o Japão tenha registado uma queda de 10% e a Tailândia, no TOP 10, tenha caído 20% com apenas 1,4 milhões de veículos produzidos.

Nos Estados Unidos, a produção caiu 12%, mas o país continua a ser uma potência, sobretudo no fabrico de veículos comerciais.

Em contraste, México e Brasil registaram crescimentos sólidos: o primeiro fabricou 4,2 milhões de unidades (+4%), tornando-se um polo exportador para os EUA e porta de entrada para automóveis chineses; o segundo produziu 2,5 milhões (+10%), liderando a América do Sul.

Europa entre a proteção e a dependência

Na Europa, Alemanha (4 milhões) e Espanha (2,3 milhões) mantêm-se como grandes centros de produção. Espanha, em particular, disputa a instalação de fábricas de marcas chinesas, como a BYD ou a MG, ao mesmo tempo que a União Europeia aplica tarifas para proteger a indústria local. O Ebro S800, da Chery, já produzido em Barcelona, é um exemplo desta tendência.

Outros países europeus sofrem quedas acentuadas: Itália (-32%), Bélgica (-28%) e Áustria (-37%) viram a sua produção encolher em 2024.

Rússia e África em movimento

Na Rússia, o vazio deixado pelas marcas ocidentais após a guerra da Ucrânia foi rapidamente ocupado. O país registou um aumento de 35% na produção, com marcas como Lada a recuperar terreno e fabricantes chineses como Chery, Geely e Haval a expandirem a sua presença.

Já em África, países como Marrocos cresceram 5%, posicionando-se como alternativa para a produção automóvel destinada ao mercado europeu, aproveitando acordos comerciais e custos laborais mais baixos.

O mapa global da produção

Em resumo, a indústria automóvel mantém-se concentrada em alguns polos: a Ásia reforça o seu domínio, os EUA continuam fortes, mas em retração, a América Latina ganha protagonismo e a Europa divide-se entre a proteção da sua indústria e a dependência crescente de fabricantes estrangeiros.

Produção mundial de automóveis em 2024 (variação face a 2023):

🇨🇳 China : 31.281.592 (+4%)

: 31.281.592 (+4%) 🇺🇸 EUA : 10.562.188 (-12%)

: 10.562.188 (-12%) 🇯🇵 Japão : 8.234.681 (-9%)

: 8.234.681 (-9%) 🇮🇳 Índia : 6.014.691 (+3%)

: 6.014.691 (+3%) 🇲🇽 México : 4.202.642 (+4%)

: 4.202.642 (+4%) 🇰🇷 Coreia do Sul : 4.127.252 (-3%)

: 4.127.252 (-3%) 🇩🇪 Alemanha : 4.069.222 (-1%)

: 4.069.222 (-1%) 🇧🇷 Brasil : 2.549.595 (+10%)

: 2.549.595 (+10%) 🇪🇸 Espanha : 2.336.504 (-3%)

: 2.336.504 (-3%) 🇹🇭 Tailândia: 1.468.997 (-20%)

O mapa global da produção automóvel mostra uma realidade difícil de ignorar: a Ásia domina o setor, com a China a liderar de forma esmagadora.

América e Europa continuam a ter papéis relevantes, mas enfrentam desafios distintos, os EUA dependem cada vez mais do segmento de veículos comerciais, a Europa debate-se entre proteger a sua indústria e atrair investimento estrangeiro, e a América Latina emerge como nova força produtiva.

No horizonte, a transformação tecnológica com os carros elétricos e conectados pode reconfigurar ainda mais o mapa, mas, por agora, o epicentro da indústria automóvel fala chinês.