Acidente no Elevador da Glória: Primeiro relatório indica rutura do cabo

O primeiro relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) confirma que o trágico acidente ocorrido no Elevador da Glória em Lisboa foi causado pela rutura do cabo que unia as duas cabinas.

Relatório do GPIAAF indica falha no ponto de fixação dentro da cabina n.º 1

Segundo a informação, a falha ocorreu no ponto de fixação dentro da cabina n.º 1, o que resultou no descarrilamento e queda descontrolada do veículo, originando a tragédia.

Após o rompimento, a carruagem que descia descontroladamente colidiu violentamente com um edifício, resultando em um dos acidentes mais graves da história recente de transporte público urbano em Portugal.

O GPIAAF conduziu perícias no local com o apoio da Polícia Judiciária e da Autoridade para as Condições do Trabalho.

As autópsias das vítimas foram concluídas e a investigação prossegue com recurso a especialistas externos, já que o gabinete conta atualmente apenas com um investigador dedicado a acidentes ferroviários.

O acidente do Elevador da Glória não só abalou a capital portuguesa, como também teve repercussão internacional. Famílias das vítimas estrangeiras exigem explicações e o setor dos transportes históricos enfrenta agora uma profunda reflexão sobre segurança, manutenção e fiscalização.

Acidente da Glória - Primeiro relatório