Acidente no Elevador da Glória: Primeiro relatório indica rutura do cabo
O primeiro relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) confirma que o trágico acidente ocorrido no Elevador da Glória em Lisboa foi causado pela rutura do cabo que unia as duas cabinas.
Relatório do GPIAAF indica falha no ponto de fixação dentro da cabina n.º 1
Segundo a informação, a falha ocorreu no ponto de fixação dentro da cabina n.º 1, o que resultou no descarrilamento e queda descontrolada do veículo, originando a tragédia.
Após o rompimento, a carruagem que descia descontroladamente colidiu violentamente com um edifício, resultando em um dos acidentes mais graves da história recente de transporte público urbano em Portugal.
O GPIAAF conduziu perícias no local com o apoio da Polícia Judiciária e da Autoridade para as Condições do Trabalho.
As autópsias das vítimas foram concluídas e a investigação prossegue com recurso a especialistas externos, já que o gabinete conta atualmente apenas com um investigador dedicado a acidentes ferroviários.
O acidente do Elevador da Glória não só abalou a capital portuguesa, como também teve repercussão internacional. Famílias das vítimas estrangeiras exigem explicações e o setor dos transportes históricos enfrenta agora uma profunda reflexão sobre segurança, manutenção e fiscalização.
Não houve rutura do cabo – estava mal preso no trambolho do veiculo que estava no cimo da Calçada da Glória e soltou-se:
“Do estudo feito aos destroços no local, foi de imediato constatado que o cabo que unia as duas cabinas cedeu no seu ponto de fixação dentro do trambolho superior da cabina n.º 1”
Vi agora na televisão e o cabo rebentou mesmo dentro do trambolho. Também disseram que a inspeção visual que era feita não permitia detetar problemas no cabo naquele local.
E tinha havido inspeção nessa manhã, uma inspeção muito rigorosa.
Que coisa mais arcaica , bastava um sistema de engate por gancho que descia em caso de emergência e travava…ou seja nem um plano b eficiente de travagem tinha …vê-se mesmo a competência de esta gente …pouco me interessa , estou farto de ouvir falar disto , mas se morreu algum Americano vão ter de pagar milhões …..
um sistema redundante de travagem por garra/gancho que se engatasse em calhas ou argolas ao longo da via era tecnicamente simples, barato e eficaz. E não era ciência espacial — já no século XIX se aplicavam mecanismos desses em minas, funiculares alpinos ou até nos primeiros elevadores industriais.….simplesmente ridículo , nestas coisas se vê a competência dos Portugueses , todos muito inteligentes e nao passam duns burros ..basta ver os sites que andaram a pagar por dezenas de milhoes , mal feitos , horríveis e que se faziam melhor por um decimo do preço…..cambada de atrasados mentais