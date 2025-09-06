PplWare Mobile

Acidente no Elevador da Glória: Primeiro relatório indica rutura do cabo

· Notícias 9 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Joao Ptt says:
    6 de Setembro de 2025 às 20:33

    Como será que a IA poderia ter evitado tudo isto? Fica a pergunta no ar, ou pelo menos aqui.

  2. Max says:
    6 de Setembro de 2025 às 20:48

    Não houve rutura do cabo – estava mal preso no trambolho do veiculo que estava no cimo da Calçada da Glória e soltou-se:
    “Do estudo feito aos destroços no local, foi de imediato constatado que o cabo que unia as duas cabinas cedeu no seu ponto de fixação dentro do trambolho superior da cabina n.º 1”

    • Max says:
      6 de Setembro de 2025 às 21:07

      Vi agora na televisão e o cabo rebentou mesmo dentro do trambolho. Também disseram que a inspeção visual que era feita não permitia detetar problemas no cabo naquele local.

  3. 1 palmo na testa says:
    6 de Setembro de 2025 às 21:06

    E tinha havido inspeção nessa manhã, uma inspeção muito rigorosa.

  4. Ipadpro says:
    6 de Setembro de 2025 às 21:28

    Que coisa mais arcaica , bastava um sistema de engate por gancho que descia em caso de emergência e travava…ou seja nem um plano b eficiente de travagem tinha …vê-se mesmo a competência de esta gente …pouco me interessa , estou farto de ouvir falar disto , mas se morreu algum Americano vão ter de pagar milhões …..

  5. Ipadpro says:
    6 de Setembro de 2025 às 21:39

    um sistema redundante de travagem por garra/gancho que se engatasse em calhas ou argolas ao longo da via era tecnicamente simples, barato e eficaz. E não era ciência espacial — já no século XIX se aplicavam mecanismos desses em minas, funiculares alpinos ou até nos primeiros elevadores industriais.….simplesmente ridículo , nestas coisas se vê a competência dos Portugueses , todos muito inteligentes e nao passam duns burros ..basta ver os sites que andaram a pagar por dezenas de milhoes , mal feitos , horríveis e que se faziam melhor por um decimo do preço…..cambada de atrasados mentais

